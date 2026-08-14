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Ezri Konsa revela su postura sobre un traspaso al Arsenal mientras el Aston Villa sorprende a los Gunners al exigir el DOBLE de su oferta inicial
El Arsenal afronta una enorme diferencia de valoración
Arsenal mantiene actualmente un pulso con el Aston Villa por el posible fichaje de Konsa. El club del norte de Londres está desesperado por reforzar su defensa, pero se ha topado con un obstáculo importante en forma de una enorme diferencia de valoración.
Los gunners ya han tanteado el terreno con una propuesta formal, pero su oferta inicial se quedó muy lejos de las expectativas del Villa. Los informes indican que la primera oferta del Arsenal, de 30 millones de libras, fue rechazada de inmediato por el conjunto de Midlands. El equipo de Unai Emery pide una cantidad cercana a los 60 millones de libras, exigiendo en la práctica el doble de lo que ofrecieron primero los campeones.
- AFP
Konsa, abierto a un cambio al Emirates
A pesar del punto muerto entre ambos clubes, el propio jugador parece receptivo a la idea de un traspaso a la capital. Según The Telegraph, Konsa está "abierto" a un movimiento al equipo de Arteta, ya que considera que la oportunidad de jugar para el vigente campeón de la Premier League supondría un paso importante en su carrera. Sin embargo, el defensa no tiene intención de deteriorar su relación con sus actuales empleadores.
Konsa se encuentra actualmente disfrutando de un descanso prolongado tras su actuación con Inglaterra en el Mundial y fue una ausencia destacada en la convocatoria que viajó a Salzburgo para la Supercopa de la UEFA. Aunque sigue siendo profesional, el atractivo de pelear por el título en el Emirates es un factor de peso.
Arteta exige mejoras en la plantilla
Arteta se ha mostrado claro sobre su deseo de seguir gastando, insistiendo en que la ambición del club por mantenerse en la cima sigue siendo tan fuerte como siempre. Hablando después de un reciente empate de pretemporada con el Como, el español fue sincero sobre los desafíos del mercado de verano.
"Hay más cosas que queremos hacer porque cada vez que tenemos una oportunidad de mejorar la plantilla y aportar más calidad y profundidad a la plantilla, tenemos que hacerlo", dijo Arteta. "Estamos intentando activamente hacerlo. El mercado no depende solo de ti, y lo tenemos muy claro. Pero la postura, la voluntad y el deseo del club son incuestionables, y queremos intentar hacerlo".
- AFP
La crisis defensiva obliga a actuar
La búsqueda de Konsa se ha acelerado por la desafortunada lesión de William Saliba, cuyos problemas de espalda han dejado un vacío importante en el once inicial del Arsenal. Arteta es consciente de que el margen de error en la lucha por el título es mínimo, y depender de opciones limitadas podría resultar fatal para sus opciones de revalidar la corona.
Aunque el Arsenal ha considerado otros objetivos, como Konstantinos Mavropanos, el contrastado rendimiento de Konsa en la Premier League le convierte en el candidato ideal para encajar en el sistema. El Aston Villa ha mostrado disposición a vender a sus estrellas si el precio es el adecuado, como se vio con las recientes salidas de Morgan Rogers y Youri Tielemans.
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