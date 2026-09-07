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Ezri Konsa, nuevo fichaje del Arsenal, reacciona a su «superbio» debut en el derbi de Londres tras brillar en la remontada ante el Chelsea
Ganando la batalla del Emirates
La adaptación a la vida en un nuevo club puede ser a menudo una perspectiva intimidante, pero Konsa parece haberse integrado en el entorno del Arsenal con una facilidad extraordinaria. En su debut completo en casa, el exjugador del Aston Villa dio la impresión de ser un veterano curtido en la unidad defensiva de Mikel Arteta. Pese a la presión de un derbi londinense, Konsa brilló junto a Gabriel, aportando la presencia física y la disciplina táctica necesarias para neutralizar a un peligroso ataque del Chelsea, que se había adelantado muy pronto por medio de Morgan Rogers.
Al reflexionar sobre el ambiente y la importancia de la victoria, Konsa no tardó en dar crédito a la afición del Arsenal por su papel en la remontada. "Disfruté muchísimo de la ocasión. Mi primer derbi londinense y me pareció que los aficionados estuvieron fantásticos, soberbios", dijo el defensa. "Se mantuvieron a nuestro lado durante todo el partido; sin ellos, estos encuentros son imposibles. Encajar tan pronto no es bueno, y sé que aquí nos enorgullece mucho dejar la portería a cero, pero me pareció que la reacción fue insuperable, fue fantástica. Eso demuestra el carácter y la mentalidad de este equipo".
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Dominando los duelos individuales
En términos estadísticos, la actuación de Konsa fue sencillamente de élite. Disputó 12 duelos a lo largo del partido, más que cualquier otro jugador del Arsenal sobre el césped, y ganó con éxito ocho de ellos. Un momento en particular que puso en pie al público del Emirates fue una atronadora entrada deslizándose sobre Morgan Rogers, que frenó en seco un contraataque del Chelsea.
Para Konsa, estas batallas individuales son la esencia de su papel sobre el terreno de juego. "Me encantan los duelos. Como defensa, creo que son cosas que hay que valorar. Personalmente, me encantan los desafíos. Me encanta estar en duelos. Hoy tuve unos cuantos y me alegro de haber salido vencedor", explicó Konsa.
"[Rogers] es un buen amigo mío, pero en el campo es otra historia. Vi la oportunidad de ir y hacer la entrada, y salió bien".
Dando un paso al frente en ausencia de Mosquera
La inclusión de Konsa en el once inicial se convirtió en una necesidad después de que Cristhian Mosquera, que había sido un fijo en el arranque de la temporada, sufriera una lesión muscular durante la anterior victoria sobre el Aston Villa. Aunque perder a un titular habitual nunca es lo ideal, la naturalidad con la que Konsa se integró en el equipo dice mucho de la profundidad de plantilla en el Emirates. El jugador de 28 años solo lleva unas semanas en el club, pero ya ha asimilado los matices tácticos necesarios para jugar en el sistema de presión alta de Arteta.
Arteta ha quedado enormemente impresionado por la manera en que el nuevo fichaje ha asumido ese aumento de responsabilidad. El técnico señaló que, pese a haber tenido poco tiempo de entrenamiento con el grupo al completo, el defensa ha conseguido rendir a un nivel muy por encima de lo esperado para un recién llegado. "Lo que ha hecho Ezri... ha jugado 11 minutos, tuvo cinco o seis sesiones de entrenamiento y la forma en que jugó al hombre contra un rival como Joao Pedro... me pareció fenomenal", declaró Arteta.
- AFP
Adaptándose al estilo de Arteta
Para muchos jugadores, adaptarse a una nueva filosofía táctica requiere meses de trabajo sobre el césped de entrenamiento. Sin embargo, Konsa considera que el estilo de juego del Arsenal encaja de forma natural con sus cualidades. El énfasis en la conservación del balón, las líneas defensivas adelantadas y una defensa agresiva en los uno contra uno encaja perfectamente con lo que le gusta hacer sobre el terreno de juego.
"Me sentí como en casa desde el primer día", dijo Konsa. “Los chicos han estado de diez, el cuerpo técnico ha estado de diez. Como ya dije antes en entrevistas anteriores, este estilo me viene realmente bien: me encanta la forma de jugar del míster. La cantidad de calidad que tenemos y la cantidad de calidad que tengo a mi alrededor hacen que las cosas sean más fáciles", concluyó Konsa.
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