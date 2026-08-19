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Ezri Konsa, listo para pasar el reconocimiento médico con el Arsenal antes de un traspaso de 51 millones de libras procedente del Aston Villa
Arteta consigue a su hombre en una operación millonaria
Según The Athletic, el Arsenal ha alcanzado un acuerdo de 51 millones de libras más variables con el Aston Villa por el defensa Konsa. El internacional inglés, de 28 años, se despidió el miércoles de sus compañeros en el Villa y tiene previsto pasar el reconocimiento médico el jueves, mientras Mikel Arteta se mueve con rapidez para reforzar sus opciones en defensa tras las lesiones de jugadores clave.
El traspaso avanzó rápidamente después de que se iniciara un diálogo productivo a nivel de propiedad para salvar la diferencia inicial de valoración, ya que el Aston Villa había rechazado previamente una oferta de 30 millones de libras del Arsenal en su intento de obtener una cantidad de 60 millones de libras por el defensa inglés. Con esas diferencias ya resueltas, el trabajo avanza a buen ritmo entre los dos clubes de la Premier League para cerrar la documentación.
- Getty Images Sport
Resolver la crisis de lesiones en defensa
La búsqueda del Arsenal cobró un impulso repentino debido a la creciente preocupación por las lesiones en defensa, con William Saliba y Jurrien Timber actualmente de baja. El francés se enfrenta a un periodo prolongado fuera de los terrenos de juego por un persistente problema de espalda, que logró gestionar durante los últimos meses de la pasada temporada, y que finalmente alcanzó un punto crítico cuando tuvo que retirarse en la derrota de Francia ante España en las semifinales del Mundial. Ante estas ausencias clave, Arteta identificó a Konsa como el objetivo ideal, capaz de tener un impacto inmediato en el once inicial.
Aunque Konsa fue el objetivo principal del conjunto del norte de Londres este verano, no fue el único nombre que se valoró. Según informó The Athletic el viernes, el Arsenal también exploró un movimiento por el defensa del Bayer Leverkusen Jarell Quansah como parte de sus opciones más amplias para la zaga. Sin embargo, al final, la experiencia del defensor del Villa en la Premier League y su adaptabilidad táctica se impusieron, lo que le convirtió en su máxima prioridad.
Un ganador contrastado con pedigrí internacional
El futbolista de 28 años llega al norte de Londres con credenciales del más alto nivel, después de haber desempeñado un papel destacado en el camino de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial este verano. Konsa fue titular en todos los partidos antes de la derrota por 2-1 ante Argentina en semifinales, en la que entró como suplente en el minuto 72. A lo largo de la campaña, fue utilizado principalmente en su posición natural de defensa central, aunque también ofreció una cobertura crucial en el lateral derecho cuando fue necesario.
Konsa ha sido un pilar indispensable en el Aston Villa de Unai Emery, desempeñando un papel fundamental en su ascenso desde la zona media de la tabla hasta convertirse en un aspirante habitual en Europa y en la Premier League. Con más de 280 apariciones con el conjunto de las West Midlands, el internacional inglés, que entra en los dos últimos años de la ampliación de cinco años que firmó en septiembre de 2023, aporta exactamente la dureza competitiva y el liderazgo en la Premier League que Arteta valora para su línea defensiva.
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Dejando un legado en Villa Park
La pasada temporada fue quizá la mejor de la carrera de Konsa hasta la fecha, ya que disputó 48 partidos en todas las competiciones con un equipo que superó todas las expectativas. Durante aquella campaña histórica, el Villa ganó la Europa League y terminó cuarto en la Premier League para asegurarse un asiento en la mesa principal de Europa, culminando así el notable ascenso del defensa desde su llegada en 2019 procedente del Brentford.
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