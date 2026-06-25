Messi y Ronaldo han sido los protagonistas de este Mundial, reafirmando su estatus como los mejores de todos los tiempos a pesar de su edad. Al técnico de 59 años le impresionó especialmente la reacción de Ronaldo tras las críticas iniciales. Tras un comienzo flojo, la estrella portuguesa se resarció con un doblete en la victoria por 5-0 contra Uzbekistán, convirtiéndose en el máximo goleador de su país en la historia de los Mundiales.

«Como simple espectador, me cautivan porque son los mejores de los últimos diez o quince años», dijo Klopp a Sky Sports. «Tras el primer partido, en el que Cristiano fue muy criticado, volver a la carga a sus 41 años con tanta energía me alegró mucho. Que a su edad aún se preocupe tanto cuando las cosas no salen bien es extraordinario, y su reacción resulta aún más impresionante».