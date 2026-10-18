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«¡Extraordinario!»: Harry Kane elogia la mentalidad de Michael Olise tras el revés de una expulsión en la Champions League, mientras la estrella del Bayern de Múnich brilla ante el RB Leipzig
Volver por todo lo alto
Olise dejó atrás su reciente disgusto europeo en la contundente goleada del Bayern de Múnich por 6-1 ante el RB Leipzig. El extremo francés fue clave en el triunfo liguero, con un gol y una asistencia, mientras el conjunto bávaro arrollaba a su rival de la Bundesliga.
La brillante actuación llegó apenas unos días después de un duro revés en Europa. Olise fue expulsado en el partido de la Champions League contra el Viking FK noruego, lo que le acarreó una sanción que le impedirá disputar el próximo duelo de alto nivel ante el Arsenal. En lugar de recrearse en el contratiempo, el jugador de 24 años canalizó su frustración en una actuación decisiva para la victoria.
- Sven Simon
Kane elogia una reacción de primer nivel
Kane no tardó en destacar la capacidad de superación de su compañero y señaló que Olise no perdió la concentración pese al duro golpe de su sanción europea. El capitán de Inglaterra explicó que el atacante había marcado la pauta durante la semana y después lo había demostrado sobre el terreno de juego.
«Tanto en los entrenamientos como en el partido de hoy, respondió con una actuación de primer nivel», dijo Kane tras el encuentro. «Me pareció que su respuesta de hoy fue extraordinaria. Ya hemos hablado de lo bien que ha jugado esta temporada y hoy volvió a demostrarlo».
Aunque elogió su fortaleza, el veterano delantero reconoció que al extremo le dolía no poder jugar entre semana.
«Está muy decepcionado, como es lógico. Quiere jugar todos los partidos», añadió Kane. «Después también le dije que se perdería un gran partido el miércoles, y sé que tenía muchas ganas de participar. Así es la vida».
La profundidad de la plantilla, a prueba
La baja obligada de Olise supone un gran quebradero de cabeza táctico para el Bayern antes de su enfrentamiento con el Arsenal. El francés se ha convertido en una pieza muy influyente del ataque del gigante bávaro, por lo que su sanción deja un vacío importante en la banda para un partido europeo crucial.
Sin embargo, Kane ve este contratiempo como una prueba decisiva para demostrar el nivel de la plantilla. El delantero retó al resto del vestuario a suplir la creatividad que aporta el francés.
«Cuando falta uno de tus jugadores más importantes, está claro que lo notas. Pero es entonces cuando los demás tienen que dar un paso adelante y aprovechar su oportunidad», añadió Kane. «Hablamos a menudo de la profundidad de nuestra plantilla y de la necesidad de estar preparados cuando llegue nuestra oportunidad. Juegue quien juegue, tiene que estar preparado. Esa es la competencia por un puesto en el Bayern».
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El Arsenal espera en Europa
El Bayern debe encontrar rápidamente la forma de igualar la aportación ofensiva de Olise antes de que llegue el Arsenal para el duelo del miércoles. La eliminatoria de Champions League exige un resultado, y la principal prioridad de la plantilla será encontrar un sustituto dentro del equipo capaz de abrir la defensa del campeón de la Premier League.
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