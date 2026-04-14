Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

¡Expulsan a Eric García! El defensa del Barcelona ve la tarjeta roja en otra decisión polémica en el partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid

E. Garcia
Barcelona
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Liga de Campeones

El partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones entre Atlético de Madrid y Barcelona dio un giro dramático. En los últimos minutos, el árbitro Clément Turpin expulsó a Eric García tras consultar el VAR, dejando al Barça con diez jugadores cuando buscaba un gol vital en el Metropolitano.

  • El drama del VAR vuelve a golpear al Barcelona

    El Barcelona sufrió hoy un duro revés en la Liga de Campeones. En el minuto 79, Turpin le mostró una tarjeta roja directa a García tras revisar el VAR. El defensa fue sancionado por derribar a Alexander Sorloth cuando se metía en el área. Aunque Jules Koundé estaba cerca, el árbitro consideró que García era el último hombre. La decisión ha enfurecido a los visitantes y deja al equipo con la difícil tarea de remontar la eliminatoria con diez hombres.

    • Anuncios
  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un recuerdo inquietante del partido de ida

    Esta polémica expulsión recuerda a la que sufrió el equipo en la ida. Entonces, en el minuto 42, Pau Cubarsi vio la roja por una falta profesional, y Julián Álvarez marcó de falta para dar el 2-0 al Atlético.

    Hoy, tras revisar el fuera de juego previo, se confirmó la falta. El analista arbitral Iturralde González explicó en la televisión española: «Primero deben comprobar si es fuera de juego; si no lo es, deben valorar si es una clara ocasión de gol. Si no hay fuera de juego, para mí es más roja que amarilla».

  • Una remontada emocionante que se truncó de repente.

    Antes de la expulsión, el Barcelona jugaba bien y había igualado la eliminatoria. Lamine Yamal abrió el marcador a los cuatro minutos tras un error de Clément Lenglet. Ferran Torres amplió la ventaja con un gran disparo de zurda en el 24′, 2-0. Pero el Atlético respondió rápido: asistencia magistral de Marcos Llorente a Ademola Lookman, que marcó y puso el 3-2 global para los locales.


  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Qué les depara el futuro a ambos clubes

    El Atlético avanza tras ganar 3-2 y espera al Arsenal o al Sporting.

    El Barcelona, eliminado, debe recuperar la confianza para la Liga, donde mantiene nueve puntos de ventaja y se espera que gane el título.

Copa del Rey
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL