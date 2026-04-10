Finalmente, el club catalán presentó una protesta ante la UEFA y exigió, entre otras medidas, la suspensión de Dingert y «el acceso a las comunicaciones de los árbitros, así como el reconocimiento oficial de los errores y las medidas correspondientes».

No obstante, no está claro si esa protesta motivó la exclusión de Kovacs de las competiciones de la UEFA hasta final de temporada; podría ser que, de acuerdo con una lista interna, la federación ya hubiera decidido no volver a designarlo.

Para el exárbitro de la Bundesliga Manuel Gräfe, en cambio, la destitución de Kovacs es una consecuencia lógica. En una publicación en X, este hombre de 52 años enumeró los errores que, en su opinión, cometió el rumano durante el partido y concluyó: «Ahora está bien que la UEFA lo haya excluido hasta el final de la temporada».