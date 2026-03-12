Pep Guardiola entró en el vestuario con la cabeza gacha, visiblemente afectado por la dura derrota ante el Real Madrid. Y por si el 0-3 (0-3) tras el hat-trick de Federico Valverde no fuera suficiente castigo, la prensa nacional no escatimó en críticas hacia la débil actuación de los Cityzens.
«Expuesto como novato táctico»: la prensa inglesa critica al Manchester City «destrozado» por el Real Madrid y ridiculiza a Pep Guardiola
Guardiola y compañía fueron literalmente «destrozados» por el Real Madrid, escribió The Telegraph. Y The Guardian opinó que el club de la Premier League fue «aplastado» por el Real Madrid con toda justicia y que Guardiola quedó «en evidencia como novato táctico» debido a su orientación ofensiva.
Según The Sun, el City se enfrenta a un «abismo» antes del partido de vuelta de la próxima semana en Mánchester (martes, 21:00 h/DAZN). El segundo clasificado de la Premier League corre el riesgo de caer ante el Real Madrid por tercera vez consecutiva en la máxima competición europea.
El Manchester City, al borde de la eliminación tras la goleada del Real Madrid: «El panorama es realmente sombrío»
«Ahora la situación se ve realmente sombría», dijo Bernardo Silva en TNT Sports, aunque el portero Gianluigi Donnarumma había evitado que fuera aún peor al detener un penalti de Vinicius Junior (58').
Guardiola, por su parte, no quería perder del todo la esperanza de remontar. «Es lo que hay. Tenía la sensación de que habíamos jugado mejor de lo que refleja el resultado. Ahora es el momento de recuperarse», declaró el español: «En el fútbol nunca se sabe. Lo intentaremos».
Próximos partidos del Manchester City
Fecha Concurso Partido Sábado, 14 de marzo Premier League West Ham United contra Manchester City Martes, 17 de marzo Liga de Campeones Manchester City vs. Real Madrid Domingo, 22 de marzo Copa EFL FC Arsenal vs. Manchester City Domingo, 12 de abril Premier League FC Chelsea vs. Manchester City