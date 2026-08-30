El Manchester United ha sumado sus primeros puntos de la temporada 2026/27 con una cómoda victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town, pero el partido estuvo marcado por una controvertida decisión arbitral.

Según una información de The Independent, Maguire pareció tocar el balón con la mano en la jugada previa al decisivo segundo gol. El defensa se hizo con la posesión usando el brazo antes de sacar un disparo que rebotó en Jacob Greaves y acabó en la red.

Muchos esperaban que el gol fuera anulado de inmediato. En cambio, tras una revisión del VAR, el árbitro concedió el gol al equipo local, lo que provocó una gran confusión dentro del estadio y abrió interrogantes sobre la aplicación exacta del reglamento.