El futuro del delantero en Old Trafford vuelve a estar en el punto de mira tras la conclusión de su cesión en el Barcelona, que no se tradujo en un acuerdo permanente. Pese a ayudar al gigante español a conquistar el título de Liga, el club catalán optó por fichar a Anthony Gordon procedente del Newcastle United en su lugar.

La situación se complicó aún más después de que una cláusula de rescisión de 40 millones de libras reservada exclusivamente a clubes de la Premier League expirara sin que se presentara ninguna oferta formal. Los dirigentes del Manchester United siguen deseando dar salida al jugador para rebajar su salario de 325.000 libras semanales, aunque ningún pretendiente ha igualado su tasación.

Mientras tanto, la relación del jugador con el cuerpo técnico ha mejorado tras la salida de Ruben Amorim, que le había apartado de la dinámica del primer equipo. El nombramiento de Michael Carrick como entrenador le ha brindado ahora la oportunidad de demostrar su valor.