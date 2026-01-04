Según el informe, Maresca se sintió tan enojado por ser socavado por la jerarquía de Chelsea que no discutió los términos de salida con el club. Habría tenido derecho a alrededor de £14 millones, habiendo firmado un contrato de cinco años, con la opción de un año más, cuando se unió al club desde Leicester City en 2024. Estaba ganando alrededor de £4 millones por temporada, y dejar el club después de 18 meses ha dejado una cantidad inmensa de dinero sobre la mesa. El entorno de Maresca también niega cualquier informe de que intentó presionar a Chelsea para que le otorgara un nuevo contrato aprovechando el interés de City en él.

En el momento de su despido, Chelsea dijo: "Durante su tiempo en el Club, Enzo llevó al equipo al éxito en la Liga de Conferencia de la UEFA y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Esos logros seguirán siendo una parte importante de la historia reciente del Club, y le agradecemos por sus contribuciones al Club.

"Con objetivos clave todavía en juego en cuatro competiciones, incluida la clasificación para el fútbol de la Liga de Campeones, Enzo y el Club creen que un cambio le da al equipo la mejor oportunidad de encaminar la temporada.

"Le deseamos lo mejor a Enzo para el futuro."