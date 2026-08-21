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Explicado: por qué el Santiago Bernabéu del Real Madrid será el único estadio en el que los árbitros de LaLiga no explicarán sus decisiones
Las normas de retransmisión limitan el acceso
LaLiga ha introducido esta temporada un nuevo protocolo que permite a los árbitros explicar en directo las decisiones clave durante las retransmisiones de los partidos. Sin embargo, el Bernabéu es el único estadio de Primera División en España donde esta medida de transparencia no puede aplicarse con normalidad. Según Sport, las estrictas restricciones del club sobre cuánto tiempo pueden conectar las televisiones dentro del estadio son la principal razón de la exclusión del Real Madrid.
- NurPhoto
El organismo arbitral aclara su postura
El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de España insiste en que no se ha impuesto ninguna prohibición ni sanción al Real en relación con la iniciativa de retransmisión. El organismo arbitral sostiene que los árbitros sobre el terreno de juego solo participarán cuando el club anfitrión ponga a disposición los medios técnicos y operativos necesarios. La medida pretende ofrecer a los aficionados una mayor claridad sobre las decisiones polémicas sin convertir a los árbitros en el principal foco de los partidos.
Las tensiones más amplias marcan las relaciones
El bloqueo de la retransmisión en el Bernabéu se produce en medio de la fricción continua entre el Real Madrid, los organizadores de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El Real Madrid sigue manteniendo una postura firme contra varios aspectos de la gobernanza del fútbol nacional, incluida la normativa comercial sobre los medios. Por su parte, el CTA sostiene que las reglas se aplican por igual a todos los clubes, y que la iniciativa ya se probó en la jornada inaugural antes de una implantación más amplia a partir de la jornada 10.
- AFP
Próximos partidos: prueba de escrutinio
El Real arrancará su campaña de LaLiga 2026-27 a domicilio ante el Espanyol el sábado antes de regresar a casa. El equipo de Jose Mourinho volverá al Bernabéu bajo un intenso escrutinio, donde la ausencia de explicaciones arbitrales mantendrá los arbitrajes polémicos en el foco. El gigante español estará decidido a sumar el máximo de puntos en su estreno para coger impulso desde el inicio de cara a la temporada que viene.
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