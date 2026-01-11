Explicado: Por qué Cristiano Ronaldo está abandonando la 'villa de ensueño' de retiro de con piscina infinita, pero podría formar parte de la lujosa boda con Georgina Rodríguez

A pesar de haber equipado la casa según su propio diseño y gusto, el medio portugués V+ Fama afirma que Cristiano Ronaldo “podría celebrar su boda con Georgina Rodríguez en la propiedad - en lo que sería otro giro inesperado - antes de venderla”.

Se dice que Ronaldo está “preocupado por la falta de privacidad que se le ofrece” en la llamada ‘Riviera Portuguesa’. El delantero de 40 años, que actualmente juega en la Pro League saudí para Al-Nassr, ha tratado de comprar terrenos adyacentes que son propiedad del hotel de cinco estrellas The Ovitavos y de un campo de golf. Esos esfuerzos han sido rechazados.

CR7 ahora “está buscando abandonar el proyecto de cuatro años”. Podría, sin embargo, considerar casarse con Georgina allí. Se informó que caminarían hacia el altar en la Catedral de Funchal, con su recepción teniendo lugar en un hotel cercano.

Según V+ Fama, Ronaldo está abierto a la idea de usar su nueva villa como un “lugar más íntimo y privado”. Si se toma ese enfoque, entonces la mansión podría servir como “evento de boda, fiesta de inauguración y despedida todo al mismo tiempo”.

Ronaldo no carece de opciones cuando se trata de casas de retiro, con su imperio inmobiliario incluyendo un penthouse de £6 millones ($8 millones) en Lisboa y una casa en su natal Madeira. También presume de una mansión en Madrid de su época en el Real y una lujosa residencia en Turín adquirida durante sus días en la Serie A con la Juventus.

¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén análisis expertos, predicciones basadas en datos & ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!