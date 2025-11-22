Explicado: Cómo las charlas del medio tiempo de Pep Guardiola le están costando millones al Manchester City
City llega tarde a 30 partidos después del descanso.
The Telegraph ha informado que 22 de los 38 partidos de la Premier League del Manchester City en 2023-24 fueron retrasados, y que ocho de sus partidos en 2024-25 incumplieron las directrices de la liga sobre los descansos de medio tiempo. La liga declara que comenzar a tiempo ayuda a "asegurar que la organización de la competencia se establece en el más alto estándar profesional posible" además de asistir a los difusores.
Guardiola, sin embargo, no se mostró arrepentido por los retrasos y dijo que los músicos que actúan en los partidos, como en la Liga de Campeones, deberían ser multados cuando causan un retraso en el inicio, como sucedió cuando Burna Boy apareció antes de que el City se enfrentara al Inter en la final de 2023 en Estambul. También dijo que las reglas de la Premier League sobre las conferencias de prensa lo llevaron a realizar su último briefing previo al próximo partido contra el Newcastle el viernes a las 9 a.m.
- Getty Images
Guardiola: ¡Pagamos mucho dinero!
Pep Guardiola dijo en una conferencia de prensa: "Pagamos mucho dinero ya que llego tarde en el descanso, pero cuando jugamos en la final de la Liga de Campeones tuvieron un espectáculo antes del partido y siempre llegan tarde. ¡Tienen que multar a los cantantes! Por eso decidí las 9am y los periodistas ya han desayunado y necesitarán tomar un café. Llego un minuto más tarde, pero las reglas son las reglas. Estamos entrenando más tarde y si entrenamos de 12 a 1.30, no puedo estar aquí [en la conferencia de prensa] a tiempo. La Premier League no me permite a las 2pm. El club dijo que si no empiezo antes de las 2pm me multarán a mí o multarán al club."
Guardiola felicita a Haaland por la clasificación al Mundial
Guardiola extendió sus felicitaciones a Erling Haaland después de que Noruega asegurara la clasificación para el Mundial 2026, su primera vez alcanzando el torneo desde 1998. "Es increíble esta temporada, está rompiendo todos los récords, récords personales e individuales, récords de la Premier League, para Noruega," dijo Guardiola. "Feliz por él, su selección nacional, muchos del equipo de Noruega ni siquiera habían nacido la última vez que Noruega estuvo en el Mundial. Para el país es increíble, una clasificación increíble anotando muchos goles. Como jugador de fútbol, jugador de clase mundial, se merece jugar un Mundial y vivir la experiencia. Estoy muy feliz por él."
- Getty
Haaland puede alcanzar los 100 goles en la Premier League en el terreno de Shearer.
Erling Haaland anotó su gol número 99 en la Premier League en el último partido del City contra el Liverpool y puede alcanzar su centenar de goles en la máxima categoría de Inglaterra contra el Newcastle el sábado en St James' Park. Se espera que Haaland continúe y supere al legendario del Magpies, Alan Shearer, como el máximo goleador de todos los tiempos de la liga si cumple su contrato de 10 años con el City. Guardiola, quien declaró su admiración por el récord de goles de Shearer con el Blackburn Rovers y el Newcastle, cree que tiene una buena oportunidad de superar al exdelantero de Inglaterra.
Dijo: "Su [de Shearer] calidad para marcar goles en equipos grandes. Ganó la Premier League, pero no en los equipos que todos conocen. Los chicos que han estado haciendo números durante mucho tiempo, no solo una o dos temporadas, siempre los admiro porque eso significa resiliencia y estar ahí cada temporada.
"No marcan goles por una sola temporada. Lo hacen a lo largo de muchas temporadas y eso significa estar increíblemente enfocados, ser profesionales y amar el juego. Para Erling estar allí con Alan Shearer es muy bueno para ambos. No tienes que saber matemáticas para darte cuenta de que si él [Haaland] se queda mucho, mucho tiempo y continúa con este promedio, estará cerca de Harry Kane y cerca de Alan Shearer."