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Explicación: Por qué TODOS los jugadores del plantel participan en la ceremonia y los himnos previos al partido del Mundial, tras un cambio inusual de la FIFA
El órgano rector modifica el ritual previo al partido
Antes, solo los once titulares se colocaban en el campo para escuchar los himnos, de espaldas a los banquillos. En el nuevo formato del torneo de Norteamérica, todos los jugadores, titulares y suplentes, se reunirán en el círculo central. Este cambio busca renovar la ceremonia y mejorar la experiencia de los partidos internacionales en el estadio.
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Infantino expone su visión de la unidad
La jerarquía institucional defiende este cambio como un paso hacia la modernización que prioriza la participación colectiva sobre los puestos titulares individuales.
Al explicar la idea en Instagram, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó: «A medida que crece la Copa Mundial de la FIFA, seguimos innovando la forma de vivir el partido. Las ceremonias previas al partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no serán una excepción.
Ver a todos los jugadores y árbitros frente a frente en el círculo central durante los himnos creará un instante de unidad, orgullo y emoción para los equipos y el público.
Además, tendremos una ceremonia rediseñada de 360 grados que involucrará a todos los aficionados con pancartas de banderas, elementos en el terreno de juego y nuevos recursos visuales —desde arcos de entrada hasta banderas de mano— que aumentarán la expectación.
«La Copa Mundial de la FIFA gira en torno a cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa al partido refleja eso».
Una nueva experiencia inmersiva en el estadio
La nueva coreografía, llamada «de 360 grados», incluye el despliegue simultáneo de banderas nacionales gigantes en los lados opuestos del campo. A pesar de estos nuevos elementos visuales, los rituales deportivos se mantienen: los titulares se darán la mano y los capitanes lanzarán la moneda justo cuando termine la música. Los organizadores buscan que estas capas estéticas conviertan el campo en un escenario inclusivo para aficionados y televidentes.
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El partido inaugural presenta innovaciones técnicas
Las nuevas directrices ceremoniales se presentarán el jueves, cuando México debute ante Sudáfrica en Ciudad de México. Los asistentes a los primeros partidos de la fase de grupos vivirán un ambiente estructurado, aunque el organismo rector añadirá elementos aún más espectaculares a medida que crezca la intensidad de la competición. En las últimas fases, la ceremonia incluirá humo de colores y efectos pirotécnicos, que debutarán en las rondas eliminatorias.