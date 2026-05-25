Explicación: Por qué se ha retrasado el anuncio del regreso de José Mourinho al Real Madrid

Según el Diario AS, el retraso se debe al giro político en el Bernabéu. El Real Madrid afronta sus primeras elecciones presidenciales desde 2006, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos. Esta lucha interna ha postergado la decisión sobre el banquillo, pues Pérez quiere asegurar su mandato antes de realizar cambios en la dirección del club.

Mourinho sigue de cerca la votación y confía en la victoria de Pérez, quien podría usar el contrato de dos años ofrecido al portugués como eje de su campaña. De momento, el técnico del Benfica debe esperar a que se cierren las urnas para firmar.



