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Explicación: Por qué se ha retrasado el anuncio del regreso de José Mourinho al Real Madrid
Las elecciones presidenciales paralizan la actividad del Bernabéu
Según el Diario AS, el retraso se debe al giro político en el Bernabéu. El Real Madrid afronta sus primeras elecciones presidenciales desde 2006, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme como candidatos. Esta lucha interna ha postergado la decisión sobre el banquillo, pues Pérez quiere asegurar su mandato antes de realizar cambios en la dirección del club.
Mourinho sigue de cerca la votación y confía en la victoria de Pérez, quien podría usar el contrato de dos años ofrecido al portugués como eje de su campaña. De momento, el técnico del Benfica debe esperar a que se cierren las urnas para firmar.
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El golpe de la cláusula de rescisión de 7 millones de euros
El informe revela una complicación financiera en la salida de Mourinho del Benfica. Una cláusula de su contrato, que permitía al Real Madrid ficharlo por 7 millones de euros, expiró el 26 de mayo. El retraso por las elecciones presidenciales impidió a los blancos activarla.
Este giro fortalece la posición del Benfica en las negociaciones, tensadas ya por los traspasos de Álvaro Carreras y la polémica entre Gianluca Prestianni y Vinicius Junior. El Real Madrid debe ahora pactar directamente con el club portugués, lo que descarta una transición rápida y barata en el banquillo, mientras busca reemplazar a Álvaro Arbeloa.
Planificación de una renovación de la plantilla para el verano
A pesar de los retrasos administrativos, Mourinho ya busca los jugadores que necesita para devolver al club a su antigua gloria. Según las informaciones, ha solicitado el fichaje del internacional danés Morten Hjulmand para reforzar el centro del campo en el Bernabéu. Se prevé que el capitán del Sporting de Lisboa cueste unos 50 millones de euros.
Además, planea fichar al exdelantero del Manchester United Marcus Rashford, quien jugó cedido en el Barcelona la pasada temporada. También busca reestructurar su cuerpo técnico y, al parecer, ofrece un puesto de asistente al icono del club Toni Kroos.
- AFP
La motivación de Mourinho para una segunda etapa
Mourinho regresa motivado: entre 2010 y 2013 llevó al Real Madrid a tres semifinales de la Liga de Campeones, pero no ganó la ‘Orejona’. Tras dejar al Benfica invicto en la liga, aunque sin título por exceso de empates, llega ansioso de triunfos a la capital española.
El acuerdo incluye un tercer año automático si gana La Liga. Tras lograr el récord de 100 puntos en su primera etapa, se le ve como el técnico capaz de estabilizar un vestuario que lleva dos años sin títulos.