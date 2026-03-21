Explicación: Por qué se ha aplazado el partido de la Premier League entre el Liverpool y el Brighton

El Brighton confirmó el retraso en X apenas 40 minutos antes del inicio del partido, previsto inicialmente para las 12:30. «El inicio del partido se ha retrasado 15 minutos debido a un accidente de tráfico en la A27», publicó el club, fijando la nueva hora de inicio a las 12:45.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Liverpool ya habían llegado al estadio antes del partido, por lo que el retraso fue una mera medida de precaución para garantizar que los aficionados estuvieran en sus asientos antes de que comenzara el partido. La A27 es la principal vía de acceso al estadio y una ruta clave para los aficionados que se desplazan desde ambas direcciones.