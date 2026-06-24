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Explicación: Por qué NO le mostraron tarjeta roja a Jude Bellingham por taparse la boca al hablar con Jordan Ayew durante el empate de Inglaterra ante Ghana en el Mundial
La nueva norma de la FIFA sobre cubrirse la boca
La polémica sobre Bellingham surge de una norma del Mundial 2026 que permite expulsar a un jugador si se tapa la boca al hablar con un rival. La medida, impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se adoptó tras la sanción de seis partidos a Gianluca Prestianni, del Benfica, por conducta homófoba este año.
La norma busca responsabilidad y respeto en el campo. Infantino afirmó: «Se trata de respeto. Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca al hablar. Las reglas están claras para todos».
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Por qué Bellingham se libró del castigo
Aunque las imágenes mostraron a Bellingham tapándose la boca mientras hablaba con Ayew, el contexto es clave para los árbitros. Pierluigi Collina, responsable de árbitros de la FIFA, aclaró antes del torneo que el gesto no está prohibido, solo lo está durante un enfrentamiento acalorado. «Los jugadores pueden taparse la boca con el brazo o la camiseta mientras charlan con sus compañeros», explicó Collina. «Si la conversación es amistosa, no hay problema».
En el caso de Bellingham y Ayew no hubo animosidad; se trató solo de una charla táctica o amistosa. No como la expulsión de Miguel Almirón, que usó ese gesto en un altercado. Las acciones del madridista no llegaron al nivel de confrontación que justifique la intervención del VAR.
El precedente del caso Almiron y la coherencia normativa
El fútbol se alertó cuando el paraguayo Almirón se convirtió en el primer jugador expulsado por taparse la boca mientras discutía con Mert Muldur en plena trifulca contra Turquía. Se le sancionó con un partido.
La norma es opcional y aún no se sabe si ligas como la Premier League la adoptarán, por el riesgo de polémica.
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Tensiones en la banda y la ira de Queiroz
El incidente de la mascarilla no fue la única vez que Bellingham acabó en el ojo del huracán. Durante el descanso, el centrocampista discutió airadamente con el seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz. Tras ser recriminado por una dura entrada a Jerome Opoku, el joven usó, según Queiroz, «una palabra que no está en el libro de la vida».
Tras el partido, el exayudante del Manchester United criticó al VAR: «No estoy seguro de que el VAR siga funcionando en el Mundial... Tienen mucha suerte. Una vez más, el VAR se fue a tomar un café. Es normal, a mí también me gustaría tomarme un café de vez en cuando, pero fue un penalti claro, tarjeta roja».