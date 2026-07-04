social gfx/ Getty Images
Traducido por
Explicación: Por qué los jugadores de Egipto vieron un penalti de Kylian Mbappé en un portátil justo antes de la tanda de penaltis del Mundial contra Australia
Imágenes del estudio sobre los faraones
El cuerpo técnico egipcio se reunió de urgencia antes de los penaltis para analizar los movimientos de Ryan. Revisaron en un portátil un fragmento del partido que el Real Madrid empató 2-2 contra el Levante el 17 de enero, centrados en el penalti del minuto 58. Aunque el portero australiano intentó desestabilizar a Mbappé con movimientos exagerados sobre la línea de gol, el delantero francés se mantuvo imperturbable, engañó a Ryan y luego imitó sus gestos para celebrar el gol.
- AFP
El cuerpo técnico analiza las tendencias de los porteros
La meticulosa preparación destacó el análisis de datos cada vez más detallado que ya es habitual en el fútbol de élite. En lugar de dejar la tanda de penaltis al azar, el cuerpo técnico de Egipto pidió a sus lanzadores que estudiaran la posición, los movimientos y los tiempos de reacción de Ryan bajo presión. Esta breve charla les dio claridad mental, les aisló del ruido y les permitió centrarse en imitar la ejecución decisiva de los mejores delanteros del mundo.
El plan de cambio de última hora sale mal
El análisis estratégico del vídeo fue clave tras el cambio de portero de Australia en el 119’, cuando retiró a Patrick Beach. Como Egipto había analizado las tendencias de Ryan en un portátil, el veterano no detuvo ningún penalti. Según Reuters, el experto en psicología de los penaltis, Geir Jordet, afirmó que la ejecución rápida de Mbappé tras el silbato muestra que la confianza vence a la rutina.
- AFP
Se avecina un difícil partido de eliminatoria
Egipto debe ahora plasmar la precisión que ha demostrado en sus preparativos, planificados desde el ordenador portátil, en un partido monumental y espectacular de octavos de final contra la vigente campeona, Argentina, que se clasificó por los pelos tras un caótico y emocionante encuentro con cinco goles contra Cabo Verde. Para lograr otra sorpresa histórica, necesitará una disciplina defensiva impecable, combinada con la brillantez de su carismático capitán en las jugadas de transición, para desmontar a los grandes favoritos del torneo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias