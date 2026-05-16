La superestrella francesa sorprendió al Real Madrid al afirmar que ha quedado relegado a un papel secundario bajo las órdenes del entrenador interino Álvaro Arbeloa. Tras la victoria 2-0 sobre el Real Oviedo, el delantero declaró en la zona mixta: «Estoy al 100 % bien. No fui titular porque el entrenador me dijo que soy el cuarto delantero, por detrás de Mastantuono, Vinicius y Gonzalo», declaró Mbappé. «Estaba listo para jugar; es su decisión y hay que respetarla. No estoy enfadado».

Sin embargo, Arbeloa respondió rápido y negó esa jerarquía. El técnico madridista mostró sorpresa por la interpretación del jugador sobre sus charlas privadas: «Ojalá tuviera cuatro delanteros. No tengo cuatro y, desde luego, no le dije eso a Mbappé. Probablemente no me entendió. No sé qué decirte. Nunca le habría dicho eso. Si no le alineo, no puede jugar; soy el entrenador y decido quién juega», replicó Arbeloa.