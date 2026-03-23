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Explicación: Por qué la Community Shield NO se disputará en Wembley la próxima temporada, tras el anuncio de la FA del estadio elegido para albergar el partido inaugural de la temporada 2026-27
Una nueva sede para el inicio de la temporada
Según un comunicado oficial publicado por la FA, el tradicional partido inaugural de la temporada 2026-27 cruzará la frontera hacia Gales. El organismo rector confirmó los detalles exactos, afirmando: «El FA Community Shield de 2026 se disputará en el Principality Stadium de Cardiff el domingo 16 de agosto». Esta decisión supone un cambio importante, ya que este partido de gran repercusión mediática se ha celebrado casi exclusivamente en el estadio nacional de Londres. Sin embargo, los obstáculos logísticos relacionados con el calendario de verano han obligado a los organizadores a buscar un escenario alternativo, aunque familiar, para el esperado enfrentamiento de agosto.
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Por qué Wembley no estará disponible este agosto
La razón principal de este cambio de sede radica en un conflicto directo de fechas en este emblemático estadio de 90 000 localidades. La FA explicó que el estadio «no está disponible el sábado 15 y el domingo 16 de agosto debido a conciertos programados con antelación». Estos eventos comerciales tuvieron prioridad sobre el fin de semana futbolístico. Además, la próxima temporada de la máxima categoría comenzará el sábado 22 de agosto. Dado que el Shield se disputa tradicionalmente el fin de semana anterior al inicio de la liga, los organizadores tuvieron que fijar la fecha a mediados de agosto, lo que, por desgracia, coincidió exactamente con las fechas en las que el estadio londinense estaba completamente reservado, ya que The Weeknd actuaría allí durante cinco noches.
La dilatada trayectoria del Cardiff en esta competición
La capital galesa no es precisamente ajena a la celebración de grandes eventos futbolísticos ingleses. El estadio cuenta con una rica trayectoria en esta competición en concreto, ya que la acogió en seis ocasiones entre los años 2001 y 2006. Además de su importancia histórica, este recinto, con capacidad para 74 500 espectadores, ofrece un terreno de juego estrictamente neutral para los clubes participantes.
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Más detalles y el formato de la competición
En este partido suelen enfrentarse el campeón de la Premier League y el ganador de la Emirates FA Cup. Si un club logra el doblete nacional —algo que tanto el Arsenal como el Manchester City aún podrían conseguir esta temporada—, el subcampeón de la liga ocupará su lugar como rival. Los aficionados que esperan información sobre entradas y retransmisiones deben tener paciencia, ya que el organismo rector prometió que «los detalles adicionales sobre la FA Community Shield de 2026, en la que el ganador de la Emirates FA Cup se enfrentará al campeón de la Premier League, se anunciarán lo antes posible tras la conclusión de la temporada de fútbol 2025-26».