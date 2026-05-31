Explicación: Por qué Gabriel Magalhães lanzó un penalti para el Arsenal en la final de la Liga de Campeones y la reacción de Mikel Arteta ante el fallo del defensa brasileño

Tras la derrota 4-3 en el Puskas Arena, surgieron dudas sobre la elección de Gabriel como último lanzador de penaltis. El defensa brasileño falló el quinto tiro, lo que dio el trofeo al gigante francés. Arteta reveló que el jugador se ofreció voluntario porque los especialistas habituales de los Gunners ya no estaban en el campo.

Tras el partido, Arteta explicó: «Gabriel quiso lanzar el quinto. Normalmente lo harían Bukayo [Saka], Martin [Odegaard] y Kai [Havertz], pero ya no estaban en el campo. Sabíamos que, si llegábamos a la prórroga y a los penaltis, lanzarían otros jugadores con la misma calidad: Ebz [Eberechi Eze] nunca falla en los entrenamientos, pero luego hay que hacerlo en el momento clave. Es una pena no haber tenido la misma precisión y eficacia que ellos, y por eso no hemos ganado».



