Explicación: Por qué Florian Wirtz no jugará con el Liverpool contra el Chelsea

En declaraciones a TNT Sports antes del partido, Slot explicó que Wirtz había intentado recuperarse a tiempo, pero que su estado empeoró en los días previos al encuentro.

«Lo intentó todo para jugar, pero sufrió una infección estomacal. No se sentía bien esta semana; entrenó al principio, pero luego empeoró y ayer no pudo entrenar con nosotros, así que tampoco estará hoy», explicó Slot.