Jordan se hizo con su primer Óscar el domingo por la noche, imponiéndose en la categoría de mejor actor por su doble interpretación en «Sinners». A pesar de la dura competencia de un grupo de candidatos que incluía a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio, Jordan se convirtió en el sexto actor negro en ganar el premio. Poco después de la ceremonia, el Bournemouth acudió a las redes sociales para celebrar el logro, describiéndolo como un «día de orgullo para la familia Cherries». Esta muestra pública de afecto tiene su origen en los importantes vínculos empresariales de Jordan con el club, que comenzaron a finales de 2022 cuando se unió a un grupo de compra de gran repercusión mediática.