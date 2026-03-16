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Explicación: Por qué el ganador del Óscar Michael B. Jordan recibió un mensaje de felicitación de Bournemouth tras ganar el premio al mejor actor
Una noche histórica en Hollywood
Jordan se hizo con su primer Óscar el domingo por la noche, imponiéndose en la categoría de mejor actor por su doble interpretación en «Sinners». A pesar de la dura competencia de un grupo de candidatos que incluía a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio, Jordan se convirtió en el sexto actor negro en ganar el premio. Poco después de la ceremonia, el Bournemouth acudió a las redes sociales para celebrar el logro, describiéndolo como un «día de orgullo para la familia Cherries». Esta muestra pública de afecto tiene su origen en los importantes vínculos empresariales de Jordan con el club, que comenzaron a finales de 2022 cuando se unió a un grupo de compra de gran repercusión mediática.
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Gratitud en el escenario más grandioso
Un emocionado Jordan subió al escenario para recoger su estatuilla y comenzó su discurso con un sencillo mensaje de fe: «Dios es bueno». Aprovechó la ocasión para dar las gracias a su familia, dirigiéndose específicamente a su madre, que se encontraba entre el público. Mientras tanto, los canales oficiales del Bournemouth no tardaron en reafirmar su estatus como parte del círculo más cercano del club. La participación del actor en los Cherries forma parte de una participación minoritaria junto al Black Knight Football Club del multimillonario Bill Foley. Jordan fue contratado específicamente para reforzar los esfuerzos de marketing global del club y contribuir a la «internacionalización» de la marca Bournemouth.
La asociación Foley-Jordan
Jordan y Nullah Sarker se incorporaron al consorcio de Foley después de que Maxim Demin vendiera su participación del 100 %. Foley, un presidente muy implicado, contribuye a tender puentes entre el deporte de élite y el entretenimiento mundial, mientras que su filosofía para el club —«siempre adelante, nunca atrás»— hace hincapié en la formación de los jugadores y en la experiencia de los aficionados.
- AFP
Aprovechar el éxito mundial
Ahora que Jordan es oficialmente ganador de un Óscar, su popularidad está por las nubes, lo que podría brindar al Bournemouth una oportunidad única para ampliar su alcance comercial en Norteamérica y más allá. El club se centra actualmente en asegurar su permanencia en la Premier League a largo plazo y en modernizar sus instalaciones, proyectos en los que el grupo propietario sigue invirtiendo de lleno. En el terreno de juego, los Cherries volverán a la acción el 20 de marzo, cuando reciban al Manchester United, que lucha por clasificarse para la Liga de Campeones.
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