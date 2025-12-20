Explicación: Por qué al Newcastle se le negó un penalti 'claro' contra el Chelsea después de que Anthony Gordon fuera derribado por Trevoh Chalobah
La redención de Woltemade impulsa el ascenso de Newcastle
Decidido a enmendar una actuación plana en el derbi de la semana anterior, Newcastle salió a toda velocidad y abrumó a Chelsea durante un primer tiempo feroz. Central en su dominio fue Nick Woltemade, quien aprovechó su momento con una eficiencia despiadada. El gol inicial surgió del agudo pressing de Gordon, quien robó el balón a Wesley Fofana en el centro del campo y llevó a Newcastle al ataque. Jacob Murphy envió un centro tentador, el esfuerzo inicial de Gordon fue repelido de manera excelente por Robert Sanchez, pero Woltemade reaccionó más rápido para rematar el rebote. El segundo siguió poco después y fue aún más contundente. Una vez más, Gordon fue el arquitecto, enviando un delicioso pase desde la izquierda. Woltemade se estiró instintivamente para guiar el balón más allá de Sanchez, provocando un rugido ensordecedor cuando una verificación ajustada de fuera de juego finalmente confirmó que el gol era válido. Newcastle estaba en pleno vuelo, y Woltemade podría fácilmente haber completado un hat-trick antes del descanso si no hubiera fallado dos oportunidades más.
- Getty Images Sport
Por qué al Newcastle se le negó el penalti
Chelsea, tan desorganizado antes del descanso, emergió transformado después del medio tiempo. Su resurgimiento fue encendido por un momento de verdadera calidad de Reece James, quien ejecutó un sublime tiro libre por encima de la barrera y lo colocó en la esquina. De repente, la confianza se disparó entre los visitantes. Newcastle, que se había visto tan cómodo, comenzó a retroceder y el partido se abrió. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que dejó al público local incandescente. A mediados del segundo tiempo, Gordon persiguió un balón suelto en el área de penalti y se encontró con Chalobah. El defensor del Chelsea se interpuso, enviando a Gordon rodando hacia las vallas publicitarias. St James’ Park estalló, los jugadores rodearon al árbitro y el VAR se activó rápidamente.
Sin embargo, para asombro generalizado, no se otorgó penalti. La Premier League explicó posteriormente en X: "La decisión del árbitro de no penalti para Newcastle fue revisada y confirmada por el VAR, considerando que el contacto de Chalobah sobre Gordon fue de lado a lado en una acción de protección y que el balón estaba a distancia de juego."
Ally McCoist fue inequívoco en los comentarios, calificándolo como "un penalti claro", mientras que Joe Cole describió el desafío como "demasiada agresión". Incluso el exextremo del Chelsea Pat Nevin admitió que era "arriesgado con campanas."
Mientras tanto, el exoficial de la Premier League Darren Cann dijo a BBC Sport: “A velocidad normal puedo entender por qué el árbitro no otorgó penalti. Chalobah ciertamente toma un riesgo al hacer tal desafío porque hay contacto claro con Gordon. Así que era correcto que la decisión fuera revisada por el VAR, que concluyó que no se había cometido un error claro y obvio y mantuvo la decisión en el campo de no penalti. Creo que si se hubiera dado un penalti, creo que el VAR hubiera mantenido esa decisión también. Así que esto se reduce a 'la decisión del árbitro'".
Chelsea completa la remontada mientras la frustración crece
El sentimiento de injusticia solo se profundizó cuando el Chelsea completó la remontada. En contraste directo con el intrincado juego de la primera mitad del Newcastle, el empate llegó a través de un fútbol directo. Sánchez lanzó el balón largo, João Pedro superó a su marcador, se escapó y definió con calma para silenciar el estadio. El Newcastle, que había estado vibrante e inventivo, de repente pareció desinflado. Howe se la jugó, retirando a Woltemade, Gordon y Murphy para dar entrada a Harvey Barnes, Yoane Wissa y Anthony Elanga. Los cambios no lograron provocar una respuesta tardía, y los puntos se escaparon. Marcó otra estadística frustrante para los Magpies, ya que han dejado escapar 13 puntos desde posiciones ganadoras en la liga esta temporada.
- Getty Images Sport
El foco del Boxing Day se avecina en medio de una reorganización de partidos
El enfoque de Newcastle ahora se dirige rápidamente a un desafiante viaje de Boxing Day a Old Trafford, donde enfrentan a Manchester United en el único partido de la Premier League el 26 de diciembre de esta temporada. La decisión de programar un solo partido en una fecha tradicionalmente llena de fútbol de alto nivel ha levantado cejas. La programación de la Premier League se vio influenciada por la congestión de los partidos, las obligaciones de transmisión y el calendario europeo ampliado, con el 26 de diciembre cayendo en viernes, dejando solo un espacio de transmisión viable. Todos los demás partidos de la jornada 18 se han repartido durante el fin de semana siguiente. Sin embargo, para Newcastle, la atención sigue centrada en lo que pudo haber sido. Una deslumbrante primera mitad mereció más, pero una vez más, la controversia y las oportunidades perdidas se combinaron para dejar un sabor amargo en Tyneside.