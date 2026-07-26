Explicación: Lionel Messi no será sancionado por ausentarse del Partido de las Estrellas de la MLS 2026, pues el mejor jugador argentino de la historia no participará en los compromisos del Inter de Miami

Messi y De Paul fueron dos de las bajas más destacadas del All-Star de la MLS, anunciado el sábado. Aunque la liga suele sancionar a quienes se ausentan del partido de exhibición de mitad de temporada, la edición de 2026 es especial: ambos llegaron a la final del Mundial con Argentina, así que se benefician de las medidas de protección al jugador establecidas por el sindicato mundial FIFPro.

Para reforzar esta protección, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS alcanzaron un acuerdo específico antes del inicio de la presente temporada. En un comunicado oficial, la liga aclaró: «Antes del inicio de la temporada 2026, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores acordaron que, tras la eliminación de un jugador del Mundial, los clubes conversarían individualmente con cada jugador para fijar el descanso adecuado y el calendario de vuelta a los entrenamientos y a la competición. Por ello, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedan exentos del Partido de las Estrellas de la MLS 2026».