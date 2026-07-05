Explicación: Lamine Yamal lleva una cinta con la palabra «EGO» en el Mundial 2026, y se debate si es moda o un mensaje oculto

Yamal ha sido clave en el Mundial 2026, llevando a España a octavos con actuaciones decisivas. Su éxito, sin embargo, ha atraído críticas: algunos usuarios de redes lo tachan de arrogante por su seguridad.

Durante la cómoda victoria de España 3-0 ante Austria, Yamal volvió a llamar la atención con una cinta en la que se leía «Ego Yamal». El accesorio fue visible todo el partido y desató especulaciones: ¿mensaje oculto o simple moda?