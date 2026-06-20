Explicación ilógica: el árbitro del partido de Marruecos rompe su silencio sobre el penalti a favor de Escocia

Marruecos venció 1-0 a Escocia en el Mundial, pero el arbitraje generó polémica.

John McGinn reclamó un penalti tras caer en el área, pero el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashov no lo concedió.

Stephen McGinn, hermano del centrocampista escocés, reveló la explicación del árbitro.

La web de la BBC recogió sus palabras en el programa «Sportsound» de Radio BBC Escocia: «El árbitro le dijo a John en el campo que no pitó la falta porque el balón se iba hacia la línea de banda cuando llegó el marroquí Naïl El Ainaoui».

Stephen añadió indignado: «¿Desde cuándo la salida del balón es motivo para no pitar una falta dentro del área? Esta justificación carece por completo de lógica».

Y añadió: «En un primer momento, pensé que era penalti, y tras ver la repetición televisiva me convencí de que era correcto al 100 %».