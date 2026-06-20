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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Explicación ilógica: el árbitro del partido de Marruecos rompe su silencio sobre el penalti a favor de Escocia

Escocia vs Marruecos
Escocia
Marruecos
World Cup
J. McGinn
I. Diop
Escocia
Marruecos

Marruecos venció 1-0 a Escocia en el Mundial, pero el arbitraje generó polémica.

John McGinn reclamó un penalti tras caer en el área, pero el árbitro uzbeko Ilgiz Tantashov no lo concedió.

Stephen McGinn, hermano del centrocampista escocés, reveló la explicación del árbitro.

La web de la BBC recogió sus palabras en el programa «Sportsound» de Radio BBC Escocia: «El árbitro le dijo a John en el campo que no pitó la falta porque el balón se iba hacia la línea de banda cuando llegó el marroquí Naïl El Ainaoui».

Stephen añadió indignado: «¿Desde cuándo la salida del balón es motivo para no pitar una falta dentro del área? Esta justificación carece por completo de lógica».

Y añadió: «En un primer momento, pensé que era penalti, y tras ver la repetición televisiva me convencí de que era correcto al 100 %».

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Se pide la expulsión del defensa marroquí Issa Diop

    Durante el partido, Scott McTominay reclamó un penalti tras un contacto con Al-Aynawi, pero los analistas coincidieron en que la jugada de McGinn fue más clara.

    El exjugador escocés y actual entrenador del Kilmarnock, Neil McCann, coincidió: «La reacción de McTominay sugiere que exageró, mientras que el penalti de McGinn fue claro».

    Y añadió: «McGinn es inteligente e intentó proteger el balón con la posición de su cuerpo para amortiguar el contacto; y, aunque la entrada no fue violenta, el contacto fue suficiente para derribarlo».

    Además, se reclamó la expulsión del defensa marroquí Issa Diop por derribar a Chi Adams, quien se plantaba solo ante el portero.

    Neil McCann sentenció: «Es tarjeta roja clarísima; Diop no jugó el balón, derribó al delantero y no había otro defensa que cubriera la jugada. No me creo que el VAR no llamara al árbitro para revisarla».

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