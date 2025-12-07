'¡Ha tomado una decisión!' - Experto en lenguaje corporal lanza preocupante predicción sobre Mohamed Salah tras su enfado con Arne Slot

En declaraciones exclusivas a OLBG, el experto en lenguaje corporal Darren Stanton señaló: “Mohamed Salah es un caso interesante de analizar. Es muy expresivo. Creo que está siendo sincero y que realmente cree lo que dice: que siente que ha sido dejado de lado por los problemas que atraviesa el Liverpool.

“Su enojo y frustración son evidentes. Se le frunce el labio inferior, un gesto típico de ansiedad e irritación. También vemos algunas sonrisas, pero no son auténticas: son sonrisas forzadas, un intento de cubrir lo que realmente siente.

“En mi opinión, él ya tomó una decisión. No me sorprendería que esté pensando en una salida rápida. Por la forma en la que habla y los gestos que hace, da la impresión de que considera que este equipo, este entrenador y la situación actual del club son una causa perdida. Está acostumbrado al éxito en Liverpool y ahora se enfrenta a problemas, ya sea con el técnico o con sus compañeros. Siente que ya no están a la altura de lo que él espera, o de lo que exige de sí mismo.

“Está claro que Salah siente que su carrera depende únicamente de él, así que creo que ya está buscando la manera de marcharse, independientemente de lo que ocurra en la dirección del equipo”.