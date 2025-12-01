Getty
Exjugador de Inglaterra advierte que nadie querrá enfrentarlos en el Mundial 2026
Tres Leones imparables: Inglaterra se clasifica con estilo
Avanzaron con tranquilidad en la fase de clasificación, sumando el máximo de puntos en ocho partidos. Inglaterra anotó 22 goles y no recibió ninguno, mostrando que han encontrado una fórmula ganadora, con mucho más por venir.
Tuchel ha dejado claro que no cederá ante la presión a la hora de tomar decisiones importantes sobre el equipo, estando dispuesto a optar por elecciones impopulares si es necesario.
Con el talento disponible, cualquiera que asegure un lugar en el avión rumbo al Mundial estará bien posicionado para disputar el torneo más prestigioso. Los Tres Leones han llegado a finales consecutivas de la Eurocopa, cayendo ante Italia y España, y alcanzaron las semifinales del Mundial 2018.
Factor miedo: Inglaterra debería tener a sus rivales atemorizados
Sir Gareth Southgate supervisó una era de casi aciertos, y ahora el puesto está en manos del técnico alemán Thomas Tuchel, ganador de la Ligue 1, la Liga de Campeones y la Copa Mundial de Clubes como entrenador.
Con jugadores como Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka, Declan Rice y Marcus Rashford listos para la acción, hay motivos para creer que Tuchel podría ser quien ponga fin a 60 años de espera para Inglaterra.
Consultado sobre si Inglaterra debe infundir temor a sus rivales, el exdefensor de los Tres Leones, Wes Brown, en asociación con BetWright casino, dijo a GOAL: “Creo que somos uno de los equipos a temer. Lo único que diría es que hemos estado tan cerca que sabemos que podemos, pero solo nos falta dar ese último paso… Independientemente de a quién enfrentemos, sabemos que podemos lograrlo. La gente dice ‘mira a quién jugamos’ o ‘estos son mucho mejores’, pero no importa, porque aún así llegamos allí, obteniendo las victorias.
“Mira la calidad del equipo; ahora no importa la edad, son jugadores consolidados que no tienen miedo. Saben lo que deben hacer y cómo está organizado todo. Sabemos que podemos hacerlo porque ya hemos estado allí antes; solo necesitamos dar un poco más en esa etapa final, cuando todo está en juego. Muchos de estos jugadores ya han experimentado esto, y ahora deben creer, mantenerse unidos e intentarlo. Será difícil: todos los equipos son fuertes, pero créanme, nadie querrá jugar contra Inglaterra.”
Etiqueta de no favoritos: Tuchel intenta calmar las expectativas
Tuchel ha intentado mantener las expectativas bajo control, comentando sobre la situación actual de Inglaterra: “Llegaremos al Mundial como no favoritos porque no lo hemos ganado en décadas, y nos enfrentaremos a equipos que sí lo han hecho repetidamente en ese tiempo. Por eso necesitamos presentarnos como un equipo, de lo contrario no tendremos ninguna oportunidad.
“Si nunca has ganado Wimbledon, puedes ser considerado uno de los favoritos, pero no eres el favorito. Puedes competir, y si llegas cerca, está bien, estás dentro del grupo, pero no eres el favorito. Así es simplemente. Están Brasil, Argentina, España, Francia, y ellos lo hicieron recientemente. Eso no significa que no tengamos ninguna oportunidad, y lo sabemos muy bien.”
Sorteo del Mundial 2026: fecha, lugar y todo lo que debes saber
Inglaterra y los demás aspirantes a la Copa del Mundo conocerán a sus rivales de grupo el 5 de diciembre, durante el sorteo en el Kennedy Center de Washington DC.
