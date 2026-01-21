Exjugador del Fenerbahçe denuncia “trato injusto” de José Mourinho

El eje central de la queja de Lincoln gira en torno a lo que considera una decisión tan desconcertante como irrespetuosa durante la planificación de la pretemporada del club. El brasileño, que había pasado los meses previos cedido en el Hull City, se encontraba en Portugal cuando la plantilla del Fenerbahçe llegó al país para realizar su campamento de preparación.

Pese a estar a escasos minutos del equipo, Lincoln asegura que recibió la orden de viajar en sentido contrario y regresar a Turquía. “José Mourinho me sorprendió”, relató. “Antes de irme al Hull City hablé con él y me dijo que quería verme en el campamento de pretemporada en Portugal. Terminé la temporada en Hull y estaba esperando la convocatoria para la pretemporada”.

El mediocampista explicó que intentó comunicarse con el técnico a través del traductor, pero no obtuvo respuesta. “No quiso hablar conmigo. Me dijo que todo lo que tuviera que decir lo hablara con el director deportivo. El equipo estaba en Portugal y yo estaba en mi casa en Portugal, pero aun así me mandó de vuelta a Estambul y me dijo que entrenara por separado con Miha Zajc”.