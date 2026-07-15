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Exjugador del PSG ficha por el Sunderland
El Sunderland ficha a un defensa con experiencia
El Sunderland ha fichado a Meunier por dos años. El lateral derecho, libre tras acabar su contrato con el Lille, ya pasó del PSG al Dortmund sin coste en 2020.
Con 34 años y 83 partidos internacionales, llega tras el Mundial con un palmarés que incluye 198 encuentros, 20 goles y un título belga con el Club Brujas, antes de fichar por el Lille por 6 millones de euros.
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Meunier explica por qué fichó por este equipo.
Meunier mostró su entusiasmo al unirse al Sunderland. «Estoy muy emocionado y es un honor para mí», afirmó. «El club me impresionó con su ambición y proyecto, y competir en Europa fue clave en mi decisión. Espero aportar mi experiencia dentro y fuera del campo».
Su palmarés incluye tres Ligue 1 con el PSG (13 goles en 128 partidos), una Copa de Alemania con el Dortmund (3 goles en 83 partidos) y cuatro goles en 81 encuentros con el Lille.
El pedigrí europeo refuerza las opciones defensivas
Meunier llega al Sunderland con un palmarés de élite: tres Copas de Francia, tres Copas de la Liga y tres Supercopas de Francia. En su carrera por Europa ha jugado 43 partidos de Liga de Campeones y 33 de Liga Europa.
Su imponente estatura le aporta presencia física y capacidad para aportar peligro ofensivo desde la banda derecha. Bajo el esquema de Le Bris, competirá con Trai Hume por un lugar en el once, y su llegada podría permitir a Nordi Mukiele pasar de lateral a central.
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¿Qué le depara el futuro al Sunderland?
Meunier se unirá al primer equipo del Sunderland, que afina su táctica para la próxima Premier League. Los aficionados esperan su debut en el partido inaugural. Su experiencia europea y mentalidad ganadora serán clave en la Europa League.
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