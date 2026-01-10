En la publicación en las redes sociales, que mostró varios momentos destacados a lo largo de su vida y trayectoria futbolística, Musonda dijo: "La vida tiene tantos altibajos y nadie realmente conoce el dolor con el que lidias. Estos han sido un par de años duros y agotadores para mí. Y es con tristeza que debo informarles que he estado luchando para recuperar mi salud a la normalidad, por eso he sido incapaz de aparecer en las redes sociales".

Musonda explicó que ha tenido que "aceptar" el hecho de que su salud está ahora en una condición crítica, añadiendo: "Ahora solo estoy luchando por mantenerme vivo".

Pidió ayuda y oraciones e insistió en que está "luchando y no me rendiré hasta que sea el momento de mi último aliento".

"Como pueden ver aquí, he sido bendecido con una hermosa etapa inicial de mi vida... mucho más por dar. Pero tantas personas maravillosas a las que desearía haber tenido la oportunidad de agradecer, cara a cara. Me duele que podría no tener la oportunidad de hacerlo. Los amo a todos, Lamisha."