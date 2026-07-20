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Exjugador de la selección inglesa: «El comportamiento de Argentina es repugnante... y Messi es una excepción»

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Paredes
J. Hart
W. Rooney
G. Neville
M. Richards
España
Argentina

El exguardameta inglés Joe Hart criticó la conducta de los jugadores argentinos en la final del Mundial contra España, que ganaron los «matadores» 1-0.

Enzo Fernández fue expulsado cerca del final tras su segunda amarilla, y al terminar el partido se produjeron incidentes antideportivos protagonizados por Leandro Paredes y Nahuel Molina.

ESPN recogió sus palabras, pues comentaba el encuentro para la BBC.

Hart afirmó: «Solo hubo un hombre en el campo que demostró deportividad, y ese fue Lionel Messi, que estrechó la mano a todos los jugadores de España, uno por uno».

Y añadió: «El partido ha terminado y no pueden quejarse. Es un comportamiento repugnante».

Hart añadió: «España se merece el título. Ha hecho un torneo magnífico y ha dominado el partido frente a una selección argentina fuerte y sólida. La mejor selección es la que ha ganado el Mundial».

Argentina ya había sido criticada por su agresividad en la semifinal ante Inglaterra (2-1).

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    Acepta la derrota con dignidad y retírate del campo.

    Wayne Rooney comentó sobre el comportamiento de los jugadores argentinos: «¿Me ha sorprendido? No, en absoluto».

    Y añadió: «Ya hemos visto este tipo de comportamientos por parte de Argentina anteriormente, y no es la reacción que nadie desea ver. También vimos algunas reacciones tras la eliminación de Inglaterra en el partido anterior».

    Y añadió: «Es triste; cuando pierdes, debes aceptar la derrota con dignidad y marcharte. Lo que hicieron estuvo muy mal».

    Durante la celebración española, Nahuel Molina golpeó a Rodri al entrar en el campo, y Leandro Paredes agarró a Eric García del cuello antes de que Javi lo derribara.

    Ronnie comentó: «Es solo la reacción de un equipo superado técnicamente, físicamente y tácticamente, que al final recurrió a esto».

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paradis, una vergüenza

    Gary Neville, comentarista de ITV, criticó a Leandro Paredes: «Los argentinos tienen un gran espíritu competitivo y eso me encanta».

    Sin embargo, añadió: «Paredes ha sido una vergüenza en los dos últimos partidos; no entiendo cómo los árbitros se lo permiten».

    Mika Richards, exjugador del Manchester City, añadió: «Es muy vergonzoso. Durante todo el partido estuvieron a punto de estallar en cualquier momento».

    Y añadió: «Paredes no tiene por qué comportarse así, es mejor que eso, pero la cosa no se detiene, sino que sigue y sigue. Todos sabemos lo que se siente al perder un partido y la frustración que conlleva, pero este comportamiento es inaceptable y da una imagen muy mala».

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