Exjugador de la selección inglesa: «El comportamiento de Argentina es repugnante... y Messi es una excepción»

El exguardameta inglés Joe Hart criticó la conducta de los jugadores argentinos en la final del Mundial contra España, que ganaron los «matadores» 1-0.

Enzo Fernández fue expulsado cerca del final tras su segunda amarilla, y al terminar el partido se produjeron incidentes antideportivos protagonizados por Leandro Paredes y Nahuel Molina.

ESPN recogió sus palabras, pues comentaba el encuentro para la BBC.

Hart afirmó: «Solo hubo un hombre en el campo que demostró deportividad, y ese fue Lionel Messi, que estrechó la mano a todos los jugadores de España, uno por uno».

Y añadió: «El partido ha terminado y no pueden quejarse. Es un comportamiento repugnante».

Hart añadió: «España se merece el título. Ha hecho un torneo magnífico y ha dominado el partido frente a una selección argentina fuerte y sólida. La mejor selección es la que ha ganado el Mundial».

Argentina ya había sido criticada por su agresividad en la semifinal ante Inglaterra (2-1).