Exjugador de la Juventus: ¿cómo le está yendo a Alberto Costa esta temporada en el Oporto? Un especialista en asistencias que ha llamado la atención del París Saint-Germain

El 24 de julio de 2025, la Juventus anunció la cesión de Alberto Costa al Oporto, tras solo siete meses en Turín, con un balance de 14 partidos disputados y ningún gol.





Según se podía leer en el comunicado del club bianconero: «Juventus Football Club S.p.A. comunica que ha llegado a un acuerdo con el club Porto FC para la cesión a título definitivo de los derechos de explotación deportiva del futbolista Alberto Oliveira Baio, a cambio de una contraprestación de 15 millones de euros, pagaderos en cuatro ejercicios, además de primas variables de hasta un máximo de 1 millón de euros. Esta operación genera un impacto económico positivo en el ejercicio en curso de aproximadamente 2,3 millones de euros, una vez deducidos los gastos accesorios».





El portugués, nacido en 2003, había sido adquirido a título definitivo en eneropor «12,5 millones, pagaderos en cuatro ejercicios, además de gastos accesorios por valor de 1,3 millones de euros y primas por un importe no superior a 2,5 millones de euros, al alcanzar determinados objetivos deportivos».





Fichado en enero por Cristiano Giuntoli, Alberto Costa fue cedido en julio por Damien Comolli, tras el cambio radical en la dirección de la Juventus al final de la pasada temporada. Al mismo tiempo, Comolli fichó a Joao Mario del Oporto, para luego cederlo en enero al Bolonia, club con el que es probable que se negocie la venta definitiva del extremo.