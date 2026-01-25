Getty
Exjugador de Argentina vio a Lionel Messi hacer 'cosas locas' y considera que el astro de Inter Miami es 'la esencia del fútbol'
Defensa de la Copa del Mundo tras ganar la MLS Cup: Messi sigue persiguiendo trofeos
Lionel Messi es el jugador más condecorado de todos los tiempos, con su colección de medallas ampliándose en 2025. Ayudó a su actual equipo a conseguir un histórico título nacional en los Estados Unidos, mientras obtenía honores de Botín de Oro y MVP para él mismo.
Hay la promesa de más por venir, ya que Messi se compromete a una extensión de contrato de tres años en el sur de Florida que lo llevará hasta 2028. Mirando hacia el verano, se espera que el delantero eterno forme parte de la defensa del título de la Copa del Mundo de Argentina.
- Getty
¿Qué hace especial a Messi? Zanetti lo explica
Javier Zanetti, quien jugó 145 partidos con la Albiceleste, estará entre los observadores interesados mientras Lionel Messi participa en otro gran torneo internacional. Ha alcanzado 196 apariciones y 115 goles para su país.
Messi ha emulado, y eclipsado, gran parte de lo que el icónico compatriota Diego Maradona logró durante su notable carrera como jugador. Zanetti tiene la suerte de haber coincidido con ambos grandes y sigue maravillado por los estándares que han establecido.
Hablando con Corriere dello Sport, Zanetti dijo sobre el mágico creador de juego Messi: “Jugué con Leo durante cinco o seis años en la selección nacional. Era muy joven y tímido cuando llegó por primera vez, pero solo fuera del campo. Lo he visto hacer cosas increíbles. Él es la esencia del fútbol. Y Diego, bueno, es Diego.”
¿Buscas apuestas más inteligentes en el fútbol? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Compañeros GOAT: Zanetti jugó junto a R9 en el Inter
Zanetti también tuvo la oportunidad de jugar con el legendario delantero brasileño Ronaldo, como pilar en los gigantes de la Serie A, Inter, y tiene algunas historias intrigantes que contar sobre R9.
Recordando una de ellas, el icónico ex lateral derecho dijo: “En aquel entonces, todavía teníamos el descanso navideño. Jugamos contra Roma en San Siro el 20 de diciembre. El último vuelo a casa era a las 22.30. Roni dijo: ‘Quien tenga que irse conmigo, después del partido, dúchese en dos minutos y vámonos’. Cholo (Simeone) y Zamorano también tenían que volver a casa. Ganamos 4-1: Baggio, Zamorano, Cauet y yo con los goles, no recuerdo en qué orden. Cholo se perdió un cabezazo increíble de uno de mis centros.
“Llegamos al aeropuerto alrededor de medianoche. El avión aún nos estaba esperando porque Roni hizo una llamada telefónica y lo detuvo. ¡Imaginen la reacción de todos los pasajeros cuando nos vieron abordar! Durante el viaje, Cholo solo hablaba sobre el gol perdido: ‘¿Cómo diablos hice eso?’ y así sucesivamente, durante horas. Fútbol, fútbol, fútbol, siempre ha sido así.”
- Getty
Lo mejor del grupo: Zanetti lleno de elogios para Mourinho
Zanetti trabajó con 28 entrenadores a lo largo de su carrera, diciendo sobre ese sorprendentemente alto número: “Eso suena correcto, ¡tuve cuatro en una temporada!”
Al ser preguntado por el mejor de todos, el sudamericano dijo: “[Jose] Mourinho, por supuesto, siempre está conmigo. Hicimos algo inolvidable y tal vez irrepetible.”
Añadió sobre el enigmático entrenador portugués Mourinho, que entregó la gloria de la Liga de Campeones al Inter como parte de un triunfo de Triplete en 2010: “Jose era un líder, era realmente convincente, persuasivo. Todavía recuerdo nuestra primera llamada telefónica.
“Era junio, estaba regresando a Argentina y tenía una escala en Fiumicino. En un momento, recibí una llamada de un número portugués. ‘Es Jose Mourinho, acabo de firmar con el Inter, vas a ser mi capitán. Disculpa si no hablo italiano muy bien’. Lo hablaba muy bien. Directo, leal, un entrenador increíble.”
Zanetti ahora tiene 52 años y es vicepresidente en el Inter, mientras buscan perseguir otro título de la Serie A en 2025-26. Mourinho está dirigiendo en el Benfica, habiendo regresado a sus raíces, mientras Messi ha abierto la pretemporada con el Inter Miami antes de la defensa de su MLS Cup.
Anuncios