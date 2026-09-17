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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traducido por

Exigen respuestas: el presidente de la FA, Hewitt, ordena a Infantino que publique los archivos sobre el plan de venta del Mundial y la polémica de Balogun

Inglaterra
World Cup

La presidenta de la Football Association, Debbie Hewitt, ha lanzado una dura crítica contra la actual dirección de la FIFA y ha exigido total transparencia en relación con una serie de escándalos recientes. Hewitt, que también ejerce como vicepresidenta de la FIFA, ha solicitado formalmente al presidente Gianni Infantino que haga públicos todos los documentos internos sobre un plan fallido para vender los derechos comerciales del Mundial y la misteriosa revocación de la sanción de Folarin Balogun.

  • Hewitt carga contra la gobernanza de la FIFA

    Según BBC Sport, la Federación Inglesa ha intensificado la presión sobre el presidente de la FIFA, Infantino, y Hewitt ha exigido la divulgación completa de los documentos antes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, el 15 de octubre. En una carta dirigida también al secretario general Mattias Grafstrom, Hewitt destacó lo que describió como fallos de gobernanza y una ruptura fundamental de la cultura dentro del organismo rector mundial.

    En el centro de la disputa está la ya abortada propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), que buscaba revolucionar la forma en que la organización gestiona sus activos más lucrativos. El plan contemplaba la creación de una nueva empresa para gestionar los derechos comerciales y de venta de entradas de todas las grandes competiciones, incluida la Copa del Mundo, con la venta de una participación del 21% a una empresa privada de inversión.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El misterio de la suspensión de Balogun

    Más allá de las cuestiones comerciales, la FA busca claridad sobre la controvertida decisión de revocar una suspensión al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun durante el Mundial. El atacante, de 25 años, había visto una roja directa por una falta sobre el defensa Tarik Muharemovic durante una victoria por 2-0 ante Bosnia-Herzegovina en dieciseisavos de final, pero inesperadamente recibió autorización para jugar el duelo de octavos de final contra Bélgica en lugar de cumplir su sanción automática de un partido.

    La FA había respaldado inicialmente la campaña de reelección de Infantino, pero el caso Balogun hizo saltar serias alarmas sobre una posible injerencia política, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitiera haber llamado personalmente al máximo dirigente de la FIFA para presionar a favor de una revisión. La FIFA ofreció pocas explicaciones sobre este repentino giro más allá de señalar una cláusula que permite dejar en suspenso las sanciones, lo que ha llevado a las federaciones nacionales a exigir respuestas.

  • Batallas legales y confianza rota

    Las consecuencias de la propuesta de la FFE han desencadenado una dura ofensiva legal, con la UEFA iniciando procedimientos penales contra Infantino en tres tribunales de Estados Unidos mientras exige la divulgación completa de todos los documentos relacionados. El movimiento llega después de una carta abierta de la UEFA, la CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol, que acusó a la FIFA y a su presidente de una ruptura de confianza impulsada por el engaño.

    La FIFA ha respondido a las acusaciones, acusando a la UEFA de llevar a cabo una «campaña de difamación» contra el organismo rector y su dirección. A pesar de la postura defensiva de Zúrich, la presión sobre Infantino está aumentando rápidamente, con las federaciones de Inglaterra, Gales y Escocia entre varias que han retirado formalmente su apoyo a su campaña de reelección.

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  • FRANCE-SAUDI ARABIA-POLITICS-DIPLOMACY-ESPORTSAFP

    Infantino se enfrenta a una lucha por la reelección

    El dirigente, de 56 años, se dispone a buscar un cuarto mandato el próximo marzo, y los posibles aspirantes tendrán hasta el 18 de noviembre para presentar una candidatura. Pese a la pérdida de apoyos en Europa y Norteamérica, Infantino mantiene una formidable base de poder global, respaldada por el firme apoyo de las confederaciones africana, sudamericana y oceánica.

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