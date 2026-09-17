Según BBC Sport, la Federación Inglesa ha intensificado la presión sobre el presidente de la FIFA, Infantino, y Hewitt ha exigido la divulgación completa de los documentos antes de la próxima reunión del Consejo de la FIFA, el 15 de octubre. En una carta dirigida también al secretario general Mattias Grafstrom, Hewitt destacó lo que describió como fallos de gobernanza y una ruptura fundamental de la cultura dentro del organismo rector mundial.

En el centro de la disputa está la ya abortada propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), que buscaba revolucionar la forma en que la organización gestiona sus activos más lucrativos. El plan contemplaba la creación de una nueva empresa para gestionar los derechos comerciales y de venta de entradas de todas las grandes competiciones, incluida la Copa del Mundo, con la venta de una participación del 21% a una empresa privada de inversión.