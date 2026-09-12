¡Exhibición magistral de Kylian Mbappe! La estrella del Real Madrid brilla con un doblete mientras el Real Madrid aplasta al Rayo Vallecano para igualar al Barcelona

El Real Madrid afrontó la quinta jornada de La Liga con una clara necesidad de reivindicarse tras una decepcionante derrota ante el Real Betis en su anterior partido. A pesar de una victoria europea entre semana frente al Inter de Milán, seguían existiendo dudas sobre la fluidez del equipo y su pegada en el último tercio. Esas dudas se disiparon rápidamente bajo los focos del Bernabéu, cuando Kylian Mbappe tomó el control del encuentro y reforzó su condición de principal candidato al Balón de Oro con una exhibición de pura eficacia ofensiva.

El impulso siguió firmemente del lado del conjunto local, y solo hicieron falta tres minutos para que la ventaja se duplicara. Esta vez fue Mbappe quien asistió, encontrando espacio y rompiendo la zaga del Rayo Vallecano con un pase medido para Carreras, que no perdonó de cara a portería. La contundencia del juego del Madrid dejó sin respuesta a los visitantes, y la presión volvió a dar sus frutos en el minuto 35. Jude Bellingham también se sumó a la lista de goleadores al rematar un pase atrás raso de Vinicius Junior y marcar el 3-0.