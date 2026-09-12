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¡Exhibición magistral de Kylian Mbappe! La estrella del Real Madrid brilla con un doblete mientras el Real Madrid aplasta al Rayo Vallecano para igualar al Barcelona
Mbappé marca el tono en una dominante primera parte
El Real Madrid afrontó la quinta jornada de La Liga con una clara necesidad de reivindicarse tras una decepcionante derrota ante el Real Betis en su anterior partido. A pesar de una victoria europea entre semana frente al Inter de Milán, seguían existiendo dudas sobre la fluidez del equipo y su pegada en el último tercio. Esas dudas se disiparon rápidamente bajo los focos del Bernabéu, cuando Kylian Mbappe tomó el control del encuentro y reforzó su condición de principal candidato al Balón de Oro con una exhibición de pura eficacia ofensiva.
El impulso siguió firmemente del lado del conjunto local, y solo hicieron falta tres minutos para que la ventaja se duplicara. Esta vez fue Mbappe quien asistió, encontrando espacio y rompiendo la zaga del Rayo Vallecano con un pase medido para Carreras, que no perdonó de cara a portería. La contundencia del juego del Madrid dejó sin respuesta a los visitantes, y la presión volvió a dar sus frutos en el minuto 35. Jude Bellingham también se sumó a la lista de goleadores al rematar un pase atrás raso de Vinicius Junior y marcar el 3-0.
Sustos en la segunda parte y heroísmo de Courtois
Sin embargo, la cómoda naturaleza del marcador pareció generar cierta complacencia en las filas del Real Madrid tras la reanudación. La intensidad que definió su actuación en la primera parte bajó de forma significativa, lo que permitió al Rayo Vallecano albergar una pequeña esperanza al intentar aprovechar una repentina falta de concentración en la defensa local. Los visitantes sacaron partido de esta confusión en el minuto 51, cuando Camello se aprovechó de un inusual error de juicio de Antonio Rüdiger.
Lo que siguió fue un periodo sorprendentemente tenso para los locales, ya que el Rayo Vallecano se lanzó al ataque en busca de un segundo gol. Los visitantes adelantaron líneas y comenzaron a imponerse en los duelos individuales en la medular, obligando al Real Madrid a replegarse en su propio tercio defensivo. Fue durante este tramo cuando Thibaut Courtois volvió a recordar al mundo su calidad, con una serie de intervenciones cruciales para mantener intacta la ventaja de dos goles.
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Mbappé pone la guinda al pastel
Cuando el reloj entró en el tiempo de descuento, la tensión por fin se alivió gracias al hombre del momento. Con el Rayo Vallecano volcado al ataque en un intento desesperado por encontrar un gol en los últimos minutos, el Real Madrid explotó los espacios que dejó atrás al contraataque. Kylian Mbappe mostró su élite condición física y su inteligencia táctica al medir a la perfección su desmarque para recibir un pase en el último tercio. A pesar de verse obligado a definir desde un ángulo complicado por la cobertura de los defensores, el francés mantuvo la calma para colocar un remate preciso en la escuadra contraria en el minuto 91.
El pitido final confirmó una vital victoria por 4-1 para los hombres de Jose Mourinho, un resultado que les sitúa empatados a 12 puntos con su archirrival Barcelona en lo más alto de la clasificación de LaLiga. Aunque el bajón de rendimiento en la segunda parte dará al cuerpo técnico algo que analizar, el relato general estuvo marcado por la química recuperada entre la delantera repleta de estrellas del Madrid. La combinación entre Mbappe, Vinicius y Bellingham fue por momentos imparable y ofreció una hoja de ruta para la temporada que viene.
La lucha por el título se calienta mientras el Madrid se une al Barça
Este resultado marca un punto de inflexión importante en las primeras etapas de la temporada, ya que el Real Madrid ha sabido superar con éxito una semana difícil para restablecer la igualdad en lo más alto de la clasificación. La presión iba en aumento tras la derrota ante el Betis, pero la contundencia de esta victoria sugiere que el Real Madrid está listo para pelear de tú a tú con el Barcelona por el título nacional. Los cuatro goles también mejoran su diferencia de goles, algo que podría resultar crucial a largo plazo.
De cara a lo que viene, el calendario seguirá siendo muy exigente para el conjunto de la capital. La capacidad para gestionar partidos como este, en los que arrasa pronto al rival y luego resiste un breve arreón, será esencial para sus aspiraciones tanto en LaLiga como en la Champions League. Para el Rayo Vallecano, hubo aspectos positivos en su enérgica actuación en la segunda parte, pero al final le faltó la calidad individual necesaria para superar a un Madrid liderado por un inspirado Mbappe.
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