El director general deportivo del Leverkusen, Simon Rolfes, explicó que el club concedió al centrocampista su deseo de ponerse a prueba en Inglaterra: "Con este traspaso, cumplimos el gran deseo de Exequiel Palacios de demostrar su valía en la Premier League después de su destacada etapa en la Bundesliga. Pala ha demostrado repetidamente su excepcional calidad futbolística y, a través de su personalidad y su forma de ser, se ha ganado un gran reconocimiento dentro del equipo y en todo el club. No le deseamos más que lo mejor en su etapa en Inglaterra".

Despidiéndose del club alemán, Palacios dijo: "Crecí como futbolista en el Leverkusen. El club confió en mí, y pude desarrollar todo lo que me define hoy sobre el campo. Siempre me sentiré unido a los chicos, a todo el personal y a los aficionados, y estaré animando al Leverkusen en cada partido. Gracias por todo, gracias a un gran club".

Dando la bienvenida a su llegada a Portman Road, el centrocampista declaró a la web oficial del Town: "Estoy encantado de haber fichado por el Ipswich Town. Este es un club con una gran ambición y me hace ilusión jugar al fútbol en Inglaterra y competir contra algunos de los mejores clubes y jugadores del mundo. He disfrutado hablando con todos en el club y ahora tengo muchas ganas de conocer a todos y empezar sobre el campo con mis compañeros, además de conocer a los aficionados lo antes posible".