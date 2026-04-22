A Trafford no le faltarán pretendientes cuando se abra el mercado. Según GOAL, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Newcastle y Aston Villa quieren fichar al portero de 22 años. El Newcastle ya lo intentó el verano pasado, cuando aún estaba en el Burnley, pero el City igualó la oferta y lo recuperó.

Los Magpies aún buscan un guardameta titular tras fichar a Aaron Ramsdale, cedido por el Southampton, después de perder a Trafford. Ramsdale ya es la primera opción de Eddie Howe tras la lesión de Nick Pope. Tottenham busca un guardameta porque se espera que Guglielmo Vicario fiche por el Inter, aunque su interés en Trafford desaparecería si descendiera.

Chelsea también ha sufrido en la portería: Robert Sánchez fue descartado por Liam Rosenior antes de los octavos de Champions contra el PSG; su reemplazo, Filip Jorgensen, falló en el 5-2 de ida y no ha vuelto a jugar.