EXCLUSIVA: Keira Barry, promesa de las Lionesses, habla sobre su salida del Manchester United, cómo su fichaje por el Bay FC le valió la primera convocatoria de Sarina Wiegman y la llegada de talento inglés a la NWSL

Barry dormía en el sofá cuando sonó su teléfono con la noticia, lo que hizo todo más desconcertante. Al abrir los ojos y ver el rostro de Sarina Wiegman en la pantalla, la joven de 21 años lo describe como «un shock tremendo».

«Obviamente, siempre había deseado recibir esa llamada», le cuenta a GOAL. «Pero no me la esperaba».

Tras dar las gracias una y otra vez a la seleccionadora de Inglaterra —«Creo que lo único que dije fue “gracias”, varias veces»—, Barry llamó a su madre, a quien muchos transeúntes del noroeste de Inglaterra habrán visto saltar de alegría en el centro comercial local al recibir la noticia.

Es el momento más importante de un 2026 ya maravilloso para una jugadora que sufrió mucha mala suerte. Ahora todo cambia: la llamada de Wiegman le confirmó que fichar por el Bay FC fue la decisión correcta.