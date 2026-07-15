EXCLUSIVA: Jude Bellingham explica cómo puede superar a Harry Kane en la carrera por el Balón de Oro, mientras Michael Owen insta a Inglaterra a dar un paso más en la semifinal del Mundial contra Argentina

Desde 1966, cada selección inglesa busca emular a los campeones de Wembley.

Algunos se acercaron, como Gazza y Gary Lineker en las semifinales del Mundial 1990. Sir Gareth Southgate repitió esa fase en 2018 y alcanzó dos finales europeas consecutivas.

La mítica «Generación de Oro» no superó los cuartos de final —con Cristiano Ronaldo como rival formidable para Owen, Rooney, Beckham y compañía—, pero la afición sigue soñando.

Ahora, en suelo norteamericano, se alcanza otra semifinal y Lionel Messi, el mejor de la historia, se medirá por primera vez a Inglaterra. El argentino pondrá a prueba a las tropas de Thomas Tuchel, pero los Tres Leones tienen sus propios héroes listos para rugir.

El «galáctico» del Real Madrid, Bellingham, se ha erigido de nuevo como figura clave —tras sus hazañas en la Eurocopa 2024—, con seis goles en otros tantos partidos, incluidos dos dobletes decisivos contra México y Noruega.