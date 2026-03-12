Exclusiva de Thierry Henry: Kylian Mbappé regalaba caviar a todo el mundo, ahora lo están destrozando

En declaraciones exclusivas a GOAL, en colaboración con Lay's, Henry afirmó que Mbappé ha sido juzgado injustamente durante la mayor parte de su carrera debido a las altas expectativas que la gente tenía de él cuando era joven.
Henry dijo: «Por mi parte, ni siquiera pienso en el Balón de Oro, eso viene con lo que haces. Solo pienso que este es un chico que empezó con... solo ha jugado dos Mundiales y ha llegado a dos finales. Marcó en dos, ganó una y perdió otra. No mucha gente puede decir eso. No mucha gente lo ha hecho.
Pero, por desgracia para Kylian, te encuentras en una situación en la que le das caviar a la gente todo el tiempo, y solo un día al año no lo haces, y te matan. Es una locura, pero así es como es. Ese es el nivel en el que se encuentra.
A veces se le juzga por lo que no hace o por lo que aún no ha hecho. Y la gente pasa por alto lo que ha hecho, y yo pienso: "Vale, lo entiendo, no digo que se le perdone todo, pero ¿podemos ser justos de vez en cuando?". Hay muchas expectativas puestas en este chico desde que tenía 16 años, y casi siempre ha cumplido. Por su comportamiento, y si nos fijamos en las estadísticas, en los trofeos, en los números, no están nada mal.
Pero, como he dicho, si un día no le llevas caviar a tu anfitrión, se quejará. Así son las cosas, y siendo el jugador que es, creo que, en cierto modo, tiene que aceptarlo. Eso te dice que eres un jugador excepcional, porque si no, no estarían hablando de ti. Pero lo único que sé es que este chico solo ha jugado dos Mundiales y ha llegado a dos finales. Es decir, si llega a una tercera, ya no estamos hablando de la historia de Francia, sino de la historia de la Copa del Mundo».