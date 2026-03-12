Goal.com
Exclusiva de Thierry Henry: Kylian Mbappé regalaba caviar a todo el mundo, ahora lo están destrozando

Thierry Henry ha salido en defensa del delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, insistiendo en que su compatriota francés ha sido injustamente criticado a lo largo de su carrera debido a las altas expectativas que se tienen de él. Mbappé saltó a la fama con el AS Mónaco antes de fichar por el París Saint-Germain por una cifra de nueve dígitos y ganar la Copa del Mundo con Francia como titular clave cuando aún era un adolescente. Hasta la fecha, Mbappé ha marcado 365 goles en 460 partidos con su club, además de 55 goles en 94 partidos con la selección francesa, solo superado por Olivier Giroud en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos de Les Bleus. A pesar de todos estos logros, Mbappé nunca ha ganado la Liga de Campeones como jugador y, aunque se le augura que ganará muchos Balones de Oro en la era posterior al duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, aún no ha conseguido ningún Balón de Oro.

    En declaraciones exclusivas a GOAL, en colaboración con Lay's, Henry afirmó que Mbappé ha sido juzgado injustamente durante la mayor parte de su carrera debido a las altas expectativas que la gente tenía de él cuando era joven.

    Henry dijo: «Por mi parte, ni siquiera pienso en el Balón de Oro, eso viene con lo que haces. Solo pienso que este es un chico que empezó con... solo ha jugado dos Mundiales y ha llegado a dos finales. Marcó en dos, ganó una y perdió otra. No mucha gente puede decir eso. No mucha gente lo ha hecho.

    Pero, por desgracia para Kylian, te encuentras en una situación en la que le das caviar a la gente todo el tiempo, y solo un día al año no lo haces, y te matan. Es una locura, pero así es como es. Ese es el nivel en el que se encuentra.

    A veces se le juzga por lo que no hace o por lo que aún no ha hecho. Y la gente pasa por alto lo que ha hecho, y yo pienso: "Vale, lo entiendo, no digo que se le perdone todo, pero ¿podemos ser justos de vez en cuando?". Hay muchas expectativas puestas en este chico desde que tenía 16 años, y casi siempre ha cumplido. Por su comportamiento, y si nos fijamos en las estadísticas, en los trofeos, en los números, no están nada mal.

    Pero, como he dicho, si un día no le llevas caviar a tu anfitrión, se quejará. Así son las cosas, y siendo el jugador que es, creo que, en cierto modo, tiene que aceptarlo. Eso te dice que eres un jugador excepcional, porque si no, no estarían hablando de ti. Pero lo único que sé es que este chico solo ha jugado dos Mundiales y ha llegado a dos finales. Es decir, si llega a una tercera, ya no estamos hablando de la historia de Francia, sino de la historia de la Copa del Mundo».

    Las esperanzas de Mbappé en la Copa del Mundo con Francia

    Mbappé tiene la oportunidad de igualar el récord de Cafú de jugar en tres finales de la Copa del Mundo, pero la selección francesa con la que juega ahora es muy diferente a la que ganó el torneo en 2018. Henry cree que la profundidad de Les Bleus les ayudará, aunque no llegó a nombrar a los jugadores que elegiría como titulares.

    «Bueno, eso tendrá que ser tarea de Didier Deschamps, para ser justos», respondió cuando se le preguntó a quién le gustaría ver jugar. «En Francia tenemos la suerte de tener muchas opciones, pero no solo en la delantera. Piensa en el centro del campo, piensa en la defensa, en los porteros, en lo que sea, hemos sido bendecidos en ese sentido.

    No sé cómo vamos a jugar. La gente va a hablar de Mbappé. Ahora mismo hay un jugador como [Hugo] Ekitike que está dando que hablar. Hace seis meses, nadie habría dicho que Ekitike podría ir o irá al Mundial. Eso depende de Deschamps. Y ahora la gente vuelve a decir: "Dios mío, Francia otra vez". Así que, como he dicho, no me gusta entrar en detalles sobre quién debería ir, quién no debería ir o qué va a pasar.

    Sé que tenemos [opciones], no se puede negar. Tenemos opciones. Tenemos una buena plantilla, pero la plantilla solo puede tener un número determinado de jugadores. Vas a tener que dejar atrás a algunos buenos jugadores. Esa es la calidad de Francia. Lo único que quiero, para ser sincero, es que rindamos bien, que podamos jugar otra final y asegurarnos de que podemos ganarla. Pero eso es una esperanza, un deseo. Lo quiero para mis excompañeros y para mi país. Eso es seguro».

    Henry cree que Francia se enfrentará a una dura competencia si quiere proclamarse campeona del mundo por tercera vez, con la Inglaterra de Thomas Tuchel entre los aspirantes a llegar hasta el final en Norteamérica. La Francia de Mbappé eliminó a los Tres Leones en cuartos de final en su camino hacia la final de 2022.

    «Mira, nunca se puede estar demasiado seguro. Lo único que te da algo de optimismo es que llegamos a las dos últimas finales. Y si vas más allá, en las últimas siete Copas del Mundo, llegamos a cuatro finales», continuó Henry. «Así que, sí, pero ¿cómo no pensar ahora en Inglaterra? ¿Cómo no pensar en gente que siempre deja de lado a Alemania, o que cree que Brasil podría remontar, ya sabes? Quiero decir, Italia todavía tiene que clasificarse, pero ¿cómo no pensar en eso? ¿Portugal o Argentina como campeones del mundo, sabes? Soy francés, siempre voy a esperar que podamos tener un buen Mundial, pero va a ser difícil. Siempre es difícil. Es muy difícil de decir.

    «Desde que Tuchel se hizo cargo del equipo, parece que Harry Kane es diferente al que vimos en la Eurocopa. Quizás es que jugó muchos partidos en la Eurocopa. Yo he estado allí, siempre le digo a la gente que no te preparas para los torneos, los juegas. Porque algunos de esos chicos a veces llegan agotados debido a la larga temporada que han jugado.

    Pero mira, hay que darle mucho crédito a ese equipo, y también a [Gareth] Southgate, por lo que construyó, porque ya no es el entrenador. Todos sabemos que es Tuchel, y yo soy un gran admirador de Tuchel, pero solo digo que, dos finales, una semifinal antes, cuartos de final contra Francia. Estás ahí o por ahí, así que ahora tienes que encontrar la manera de cruzar esa línea, que es una línea, como sabes, en Inglaterra, que la gente lleva esperando desde 1966 que muchos jugadores y equipos crucen. No es fácil cruzarla. Si miras la historia de los equipos que no ganaron, de los grandes jugadores que no ganaron, simplemente no sucede así. Si miras los equipos que lo han ganado, no hay muchos equipos que lo hayan ganado. Si miras los nombres, la mayoría de las veces son los mismos nombres. España llegó recientemente para poner su nombre allí, pero si eliminas los nombres del equipo que gana, a menudo vuelves casi al mismo, así que sabes que no es fácil.

    Vivo en Londres, vivo en Inglaterra. El otro día estuve con Bukayo [Saka] y tengo que decir que le deseo lo mejor, obviamente no contra Francia, porque eso es evidente, es lo normal, obviamente. Pero creo que ese equipo está muy cerca de conseguirlo.

    Pero también están Portugal y muchos otros equipos. Si entiendes lo que quiero decir. A veces, para estar ahí, disputar el Mundial y ganarlo, necesitas un poco de suerte. Necesitas que todos lleguen en forma. Necesitas no perder jugadores por el camino. Necesitas tener algo de tiempo, un jugador que llegue delante de ti y falle una ocasión clara. Hay tantas cosas de las que podemos hablar que tienen que darse para que ganes. Así que, como he dicho, eso es todo lo que puedo desear a algunos de los chicos, porque sería genial para vosotros, pero pienso lo mismo para mi país, aunque creo que tienen la capacidad de ganar. Obviamente, están entre los favoritos por una razón, y si miras el historial reciente de Inglaterra en los torneos, están ahí o por ahí. Ahora se trata de cruzar la línea».

    Henry, «Fan del partido» de Lay's y un chat grupal especial en WhatsApp.

    Henry habló con GOAL en colaboración con Lay's, anticipándose a la Copa del Mundo. Tras haber participado anteriormente en otras campañas de Lay's, como la exitosa iniciativa del año pasado «No Lay's, No Game», el enigmático francés vuelve a aparecer junto a Lionel Messi, Sir David Beckham, Alexia Putellas y Steve Carell, con la oportunidad para los aficionados de acceder a su chat grupal exclusivo de WhatsApp. También han presentado el plan «Fan of the Match», con el que 104 afortunados seguidores, uno por cada partido del torneo, tendrán la oportunidad de acceder en exclusiva al terreno de juego, recibir entradas premium para los partidos, aparecer en la pantalla gigante del estadio durante el descanso y llevarse su propio trofeo Lay's Fan of the Match.

    «Nos estamos acercando más a los aficionados una vez más», afirmó Henry con una sonrisa. «[En años anteriores] éramos nosotros, o mejor dicho, yo, quien iba a llamar a la puerta de la gente para ir al estadio [para el «No Lay's, No Game»]. Así que este año, con el grupo de WhatsApp y el Fan of the Match, [los aficionados pueden] conseguir un trofeo, entradas premium y venir después del partido. Va a ser increíble. Cuando era joven, me hubiera gustado tener la oportunidad de estar en este tipo de situación como aficionado. Creo que es un sueño, la verdad».

    Entonces, ¿qué podemos esperar de Henry en este chat de WhatsApp? «Bueno, ¡no puedo contarlo todo! No puedo estropear la sorpresa. Seguro que me veréis sonriendo, eso es seguro», admitió.

    «Lo [importante] es tener acceso a ello, creo que ahí está la belleza. No puedo entrar en detalles, porque si no, no sería una sorpresa para todos los que están allí, pero lo más importante es sentirte realmente conectado con todos y tener esa "bromas". Veréis que va a ser algo divertido una vez más.

    Estoy [emocionado], seré sincero contigo. Sabes, esta es mi cuarta vez [con Lay's]. Y después de la primera, cuando me dijeron que tenía que ir a las casas de la gente y llamar a la puerta, pensé: «¿En serio? ¿Y sabes qué? Fue increíble la reacción de la gente que abría la puerta, sin pensar que era yo, intentando contarme historias para que me quedara si no tenían Lay's. Por ejemplo, una vez vino un tipo con una patata y me dijo: «¿Te preparo unas?». ¿De qué estás hablando? ¡Sin Lay's, no hay juego! No puedo quedarme.

    Pero esa reacción y esa interacción fueron geniales. Porque sigo diciendo que en mi época [como jugador], cuando llegué al Arsenal, los jugadores iban a beber al pub con los aficionados, pero luego dejaron de hacerlo, así que mi generación no tuvo eso. Ahora, los jugadores hablan con los aficionados en Instagram y les responden directamente. Así que me salté eso. Por eso, para mí fue agradable añadir esa pequeña conexión, ir a las casas de la gente, y como vais a ver, bromear con los aficionados, lo cual es genial».

    Lay's está concediendo a los aficionados acceso al chat de WhatsApp más legendario de la historia, en el que estrellas como Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Steve Carell y Thierry Henry están planeando la mejor fiesta para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Haz clic aquí para obtener más detalles.

