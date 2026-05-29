Exclusiva de Kooora: ¿Recibirá Zamalek una excepción para participar en África y cuál es la postura de Al Ahly?

La participación del Zamalek egipcio en la próxima Liga de Campeones de África genera dudas, pues tiene 18 casos pendientes en la FIFA que le impiden inscribir jugadores y, por tanto, obtener la licencia de la CAF.

El club se proclamó campeón de la Liga Egipcia la temporada pasada, por primera vez desde 2021-2022, lo que le permite volver a la Liga de Campeones.

Pese a ello, Tharwat Suweilam, miembro de la Asociación de Clubes Egipcios, afirmó que Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, usará sus contactos para permitir la participación del Zamalek, lo que ha generado especulaciones sobre una posible solución legal.

Para aclarar el panorama, Kooora consultó al experto jurídico y abogado internacional libanés Ralph Charbel, quien valorará las opciones del Zamalek y la posible sustitución por el Al Ahly, tercero en la liga.