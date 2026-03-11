Exclusiva de Jess Park: la estrella de las Lionesses habla sobre su fichaje por el Manchester United procedente del Manchester City y el mensaje de «libertad» que la hace prosperar mientras los Red Devils se preparan para la final de la Copa de la Liga contra el Chelsea

Esto provocó muchas críticas hacia el United. Ninguna de ellas se refería a Park, un jugador maravilloso y creativo, sino que se debían a que los Red Devils habían hecho pocos fichajes durante todo el verano, lo que significaba que se enfrentaban a una temporada en la que competirían en cuatro frentes por primera vez con una plantilla que no parecía lo suficientemente amplia. El United necesitaba fichar más jugadores antes de que se cerrara el mercado, no dejar marchar a los que tenía.

Esa sensación solo se intensificó en la primera mitad de la temporada, cuando la falta de profundidad del club sin duda influyó en su incapacidad para luchar seriamente por el título de la WSL. Pero no se puede criticar al club por lo que ha hecho con Park.

Revitalizada por la libertad que le ha dado el entrenador del United, Marc Skinner, quien ha creado un papel único para ella en el campo, la internacional inglesa ha ayudado a este equipo a superar graves deficiencias para llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones y a la final de la Copa de la Liga del domingo.

«Por supuesto, vas a ser un poco escéptico», dice Park a GOAL antes del choque de este fin de semana con el Chelsea, reflexionando sobre su traslado del equipo azul de Manchester a los Red Devils. «Pero en cuanto salí al campo, escuché a los aficionados de inmediato y eso se agradece mucho. He disfrutado cada minuto».