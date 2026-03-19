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Exclusiva con James Milner: «¿Sigues hasta que dejas de sentir pasión por ello?». El veterano del Brighton admite que se avecina una decisión «muy difícil» sobre su retirada
Milner se ha unido a Ronaldo y Modric en un club exclusivo
Milner no ha conocido otra cosa que el fútbol profesional durante casi 25 años. Tras debutar con el primer equipo del Leeds en 2002, cuando era un joven de 16 años lleno de ilusión, más de dos décadas después aún no ha colgado las botas.
Al cumplir 40 años, se ha unido a un club exclusivo de jugadores de élite —siguiendo los pasos de figuras como Cristiano Ronaldo, Teddy Sheringham, Luka Modric y Zlatan Ibrahimovic—, pero su contrato de un año más con el Brighton llegará a su fin este verano.
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El jugador que ha batido récords en la Premier League cuenta con una amplia experiencia que transmitir
El incansable jugador de Yorkshire, que ha disputado 656 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés, no ha dado señales de estar listo para colgar las botas, a pesar de que está esbozando planes para dedicarse al entrenamiento una vez que termine su carrera como jugador.
Sigue desempeñando un papel destacado en el Amex Stadium, donde su amplia experiencia se aprovecha tanto dentro como fuera del campo. Milner siempre ha sido un ejemplo de lo que se puede lograr con la ética de trabajo adecuada.
Ha estado transmitiendo parte de ese conocimiento como parte del «Best Worst Team» deSpecsavers, trabajando con el Warley FC, un equipo que registró una victoria y 18 derrotas la temporada pasada, encajando 81 goles, y el ganador de la Premier League y la Liga de Campeones aprovecha al máximo cualquier oportunidad para impartir palabras de sabiduría.
Plan de jubilación: ¿Cuándo colgará las botas Milner?
Queda por ver cuánto tiempo seguirá animando y apoyando desde el terreno de juego; al preguntarle GOAL si su intención es prolongar su carrera el mayor tiempo posible, Milner respondió: «Creo que es una pregunta muy difícil. Yo tampoco lo tengo claro. Creo que, de todos modos, las cosas cambian muy rápido en el fútbol, sobre todo cuando llegas a mi edad y ves cómo han cambiado las cosas en un año: de no poder levantar el pie a estar ahora de vuelta jugando en la Premier League, y eso que hace unos meses no tenía muchos minutos. He sido titular en algunos partidos recientemente y hemos ganado algunos, así que las cosas cambian muy rápido y es una decisión difícil.
«Físicamente, sigo sintiéndome bien. Mentalmente, me siento bien para seguir adelante. Pero, ¿qué haces? ¿Sigues hasta que físicamente ya no puedas más? ¿Sigues hasta que pierdas la pasión por ello? ¿O paras antes de que llegue ese momento? Supongo que nadie sabe cuándo llega.
«Así que creo que es una decisión muy complicada, que hay que ir tomándola día a día, pensando en las opciones que surjan y en cómo estaremos al final de la temporada. Pero en este momento, físicamente, el club me cuida muy bien: los fisioterapeutas saben exactamente lo que necesito hacer. Siento que sigo aportando en el campo y ayudando al Brighton, y eso es siempre lo más importante para mí.
«Quiero aportar tanto dentro como fuera del campo al club y a mis compañeros, y en eso es en lo que me estoy centrando ahora mismo. Esas decisiones llegarán, estoy seguro de ello, pero en este momento solo me centro en mi día a día y en intentar ayudar al Brighton».
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Reencuentro en Liverpool: ¿Qué le depara el futuro a Milner y al Brighton?
Los Seagulls —con 10 victorias, 10 empates y 10 derrotas en su haber esta temporada— aún no están fuera de la lucha por la clasificación europea para la temporada 2025-26. Sin embargo, tendrán que terminar la temporada con fuerza en los ocho partidos que les quedan, el primero de los cuales los enfrentará al Liverpool como locales este sábado.
Ese partido significará mucho para Milner, ya que guarda recuerdos especiales de los ocho años que pasó en Anfield, pero no habrá concesiones por parte de un hombre que siempre se ha enorgullecido de darlo todo por cualquier causa.
La transformación del Warley FC está siendo documentada por Specsavers en su serie de YouTube «Best Worst Team». Ve a James Milner en el episodio 6 y suscríbete al canal de YouTube «Best Worst Team» de Specsavers para seguir la trayectoria del equipo.
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