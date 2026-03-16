Milner ha disputado 656 partidos en la máxima categoría del fútbol inglés, y todo apunta a que le quedan muchos más por delante, ya que no da señales de bajar el ritmo con los Seagulls. Ha ganado tres títulos, en sus etapas en el Etihad Stadium y en Anfield, y en su brillante palmarés también destacan triunfos en la Liga de Campeones y en la copa nacional.

El éxito no ha sido fruto de la casualidad, ya que Milner se ha comprometido plenamente a maximizar su potencial desde que dio el salto al primer equipo con 16 años en el Leeds. Está transmitiendo parte de esa sabiduría como parte de la campaña «Best Worst Team» de Specsavers, que le ha llevado a trabajar con el Warley FC, un equipo que solo logró una victoria y encajó 18 derrotas la temporada pasada, además de recibir 81 goles.

Milner es un ejemplo vivo de lo que se puede lograr con la combinación adecuada de actitud y esfuerzo. Espera que un número cada vez mayor de jugadores siga el camino que él ha recorrido, ya que las carreras que se prolongan más allá de los 40 años ya no están reservadas solo a los porteros veteranos.