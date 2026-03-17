Exclusiva con James Milner: el jugador con más partidos disputados en la Premier League admite que los reconocimientos personales no se pueden comparar con los trofeos y los vestuarios «especiales»

Milner comparte sus sabios consejos en la campaña «Best Worst Team», tras haberse asociado con el Warley FC, un equipo que la temporada pasada sumó una sola victoria y 18 derrotas, encajando 81 goles. No descarta dedicarse al entrenamiento cuando se retire y espera poder devolverle algo al fútbol de cualquier forma que pueda.

Sabe lo difícil que es llegar a la cima, pero considera que el fútbol base es el alma del fútbol inglés, ya que los aspirantes al futuro, llenos de ilusión, buscan seguir el mismo camino que le ha llevado a él a lo más alto.

Milner afirmó que los partidos en la calle y en el parque son tan importantes ahora como lo han sido siempre: «Al 100 %, ahí es donde empieza todo. Nadie empieza en una academia. Nadie empieza a jugar en la Premier League en los mejores campos. Empieza en todas partes.

«Juegas al fútbol, te encanta dar patadas a un balón. Te encanta estar ahí fuera con tus amigos, sea donde sea, ya sea en el salón de tu casa con un globo o recibiendo regañinas de tu madre por dar patadas al balón contra el sofá, o ya sea en tu jardín o en una calle sin salida. Siempre sentí envidia de mis amigos porque vivían en una calle sin salida y podían jugar en la calle, y yo vivía en una calle muy transitada, así que tenía que ir al campo y no tenía la edad suficiente. No es hasta que llegas a cierta edad cuando puedes ir por tu cuenta, así que no siempre puedes ir. Así que estás dando patadas al balón contra el garaje y se va volando al jardín del vecino, y él se enfada contigo porque es la quinta vez en el día que se ha pasado la valla y cosas así. Ahí es donde empieza todo y es una parte tan importante del camino.

«Son algunos de los mejores recuerdos que tienen muchas de las personas con las que hablas: cuando crecen, les encanta jugar con sus amigos más que cuando entran en las academias y cosas por el estilo, y todo se vuelve serio.

«¿Por qué juegas al fútbol? Juegas por amor al juego, y no todo el mundo tiene ese sentimiento. Cada uno tiene sus propios motivos, ya sea el dinero, ser el mejor jugador del mundo o ganar trofeos. Pero todo empieza por disfrutar y amar el juego».