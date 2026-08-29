El internacional argentino Paredes ha cargado contra el Comité Disciplinario de la FIFA después de recibir una asombrosa sanción de 10 partidos por su conducta durante la final del Mundial contra España. El veterano centrocampista estuvo en el centro de una serie de escenas desagradables que empañaron el partido más importante del torneo, concretamente en varios incidentes con jugadores españoles.

Hablando después de un partido nacional con Boca Juniors este fin de semana, Paredes expresó su incredulidad por la dureza del castigo. "Parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da el puñetazo en el pecho... pero bueno, ya está. Ahora tenemos que apelar la sanción, la gente que sabe de estas cosas verá si la pueden revocar. Para mí, es excesiva, y creo que se puede reducir", dijo Paredes.