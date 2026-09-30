Ex del Inter, M’Vila sancionado con 4 partidos en la Serie D con la Sanremese: qué ha hecho y cómo le está yendo

Golpe duro para M’Vila. Son nada menos que cuatro partidos de sanción los que se le han impuesto después de lo ocurrido en el encuentro perdido por 2-1 contra el Gozzano. Expulsado, el francés se dirigió al árbitro y a los dos asistentes con expresiones ofensivas que fueron castigadas de manera muy severa. La misma sanción también para el entrenador Gianluca Festa , también expulsado y también castigado con 4 partidos de suspensión.





Así, ambos no estarán ya en el próximo partido contra el Bra, una cita ya decisiva para la continuidad de la temporada de la Sanremese que, tras 5 jornadas, solo ha sumado 5 puntos fruto de una victoria, dos empates y dos derrotas. Demasiado poco para un club muy ambicioso que ha realizado inversiones importantes y ha construido una plantilla para ascender de inmediato a la Serie C. Por todos estos motivos, el banquillo de Festa tiembla, aunque por ahora se le ha renovado la confianza tras la cumbre de la directiva entre el cuerpo técnico y la cúpula del club blanquiazul, incluido obviamente el presidente Christian Karembeu, que se celebró en las últimas horas.